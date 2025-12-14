Ataque armado en Australia: al menos 12 muertos durante una celebración judía en Bondi Beach
Un tiroteo ocurrido durante el inicio de la festividad de Janucá dejó muertos y heridos en uno de los balnearios más concurridos de Sídney. La Policía abatió a uno de los atacantes y detuvo a otro.
Al menos 12 personas murieron y otras 60 resultaron heridas tras un ataque armado registrado este lunes en la playa de Bondi Beach, en Sídney, durante una celebración por el comienzo de la festividad judía de Janucá. El hecho ocurrió en el extremo norte del balneario y habría sido protagonizado por al menos dos atacantes, según confirmaron fuentes oficiales.
De acuerdo con la información difundida por la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, uno de los agresores fue abatido durante el operativo de respuesta de las fuerzas de seguridad, mientras que el segundo fue detenido. El incidente se inició alrededor de las 09.45 (hora de España peninsular), cuando comenzaron a recibirse múltiples llamados alertando sobre disparos en la zona.
Embed
Las autoridades confirmaron a la cadena pública ABC un balance inicial de víctimas fatales y heridos, aunque aclararon que se trata de cifras preliminares. “La Policía permanece en el lugar y se brindará más información a medida que avance la investigación”, indicaron en un primer comunicado oficial.
Desde el servicio de ambulancias de Nueva Gales del Sur informaron que varias personas recibieron asistencia médica en el lugar del ataque y que al menos ocho heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Sídney para su atención.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de pánico en la playa, con personas corriendo para alejarse del área afectada y víctimas tendidas en la arena mientras eran asistidas por paramédicos. Testigos presenciales relataron haber escuchado múltiples disparos durante varios minutos, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente la duración del tiroteo.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su pesar por lo ocurrido y calificó las imágenes como “impactantes y profundamente angustiosas”. A través de un comunicado, aseguró que la Policía y los servicios de emergencia trabajan intensamente en el lugar para salvar vidas y que el Gobierno nacional mantiene una coordinación permanente con las autoridades estatales.
Repercusiones internacionales
El ataque generó una inmediata reacción a nivel internacional. Tal como informó Infobae, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó lo sucedido y denunció un “vil ataque terrorista” contra personas que participaban de una celebración de Janucá. No obstante, las autoridades australianas aún no establecieron de manera oficial un vínculo directo entre el ataque y el evento religioso.
También se pronunció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien manifestó su consternación por el hecho y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.
Mientras tanto, la Policía mantiene acordonada la zona de Bondi Beach y solicitó a la población evitar el área hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas de investigación.
Bondi Beach es la playa más emblemática de Australia y uno de los principales puntos turísticos de Sídney, especialmente concurrida durante los fines de semana por residentes y visitantes.