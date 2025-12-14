Ataque armado en Australia: al menos 12 muertos durante una celebración judía en Bondi Beach

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de pánico en la playa, con personas corriendo para alejarse del área afectada y víctimas tendidas en la arena mientras eran asistidas por paramédicos. Testigos presenciales relataron haber escuchado múltiples disparos durante varios minutos, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente la duración del tiroteo.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, expresó su pesar por lo ocurrido y calificó las imágenes como “impactantes y profundamente angustiosas”. A través de un comunicado, aseguró que la Policía y los servicios de emergencia trabajan intensamente en el lugar para salvar vidas y que el Gobierno nacional mantiene una coordinación permanente con las autoridades estatales.

Repercusiones internacionales

El ataque generó una inmediata reacción a nivel internacional. Tal como informó Infobae, el presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó lo sucedido y denunció un “vil ataque terrorista” contra personas que participaban de una celebración de Janucá. No obstante, las autoridades australianas aún no establecieron de manera oficial un vínculo directo entre el ataque y el evento religioso.

También se pronunció la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien manifestó su consternación por el hecho y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Mientras tanto, la Policía mantiene acordonada la zona de Bondi Beach y solicitó a la población evitar el área hasta nuevo aviso, mientras continúan las tareas de investigación.

Bondi Beach es la playa más emblemática de Australia y uno de los principales puntos turísticos de Sídney, especialmente concurrida durante los fines de semana por residentes y visitantes.