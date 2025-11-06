Yanina Latorre reveló el supuesto plan secreto de la China Suárez con Mauro Icardi: "Ella quiere..."

Este jueves, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló el supuesto plan de la China Suárez para que Mauro Icardi cambie su rumbo profesional y deje atrás su vida en Estambul.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La China Suárez tendría un plan con Mauro Icardi que involucra su futuro profesional, y Yanina Latorre lo reveló con detalles filosos.
Este jueves, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló el supuesto plan de la China Suárez para que Mauro Icardi cambie su rumbo profesional y deje atrás su vida en Estambul.
"La China quería ser botinera, la China quería ser Wanda porque no quiere quedarse en Estambul, a ella no le gusta vivir ahí", disparó Latorre, dejando en claro que, para ella, la actriz busca replicar el estilo de vida que tuvo la conductora de MasterChef Celebrity durante su relación con el delantero.
La panelista fue más allá y explicó cuál sería la estrategia detrás de los movimientos de Suárez: "Ella quiere ir a Milán, que ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que a él tenga una oferta en Italia". E inmediatamente, Yanina le dejó un consejo a la actriz: "Esto es un consejo de botinera vieja a botinera joven que lo agarró ya casi en desuso. Tenés que ayudar a que el pibe haga dieta, que entrene todos los días".
Latorre también se refirió a cómo el club Galatasaray estaría viendo la exposición mediática de Icardi: "El club ve con malos ojos que cada vez que tenga libre se vaya de viaje. Estuvo un año afuera, con todo el quilombo de Wanda, L-Gante, la China, de los pibes, de la policía, de los viajecitos y la mar en coche. Ahora, cada vez que tiene libre, el jugador cuando viene una operación de meñiscos o lo que sea, ¿qué hace? Se queda y sigue yendo a la terapia y le muestra al club que quiere volver".
En medio del debate, Majo Martino aportó su mirada sobre el rol de Suárez: "Sí, pero con Wanda también era mediático y todo. Lo que pasa es que la China no sabe ser botinera, es la primera vez".
Por su parte, Ximena Capristo fue tajante al opinar sobre el futuro futbolístico de Icardi: "Es boludo pensar que lo van a contratar de Milán. Es más probable que lo vayan a contratar de Arabia Saudita que de Europa".
Yanina cerró con una predicción que no pasó desapercibida: "Yo creo que él va a terminar en Arabia Saudita, obviamente, pues ya es grande. Pensá que está de suplente. Se dice que el club le va a ofrecer menos guita que la que gana".
La vuelta de la China Suárez a la Argentina junto a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña ya despierta interés y promete levantar polvareda. Las especulaciones giran en torno a las razones de su visita y al lugar donde se instalará durante su paso por el país.
Luego de permanecer cuarenta días en Turquía, la actriz tiene previsto aterrizar en Buenos Aires el martes 11, según informó Gustavo Méndez, periodista que mantiene una estrecha relación con la artista.
Según detalló Méndez, el motivo principal del viaje es “por la presentación de la serie que protagoniza, La Hija del Fuego”, una producción que “se va a estrenar en Disney+”. Además, como María Eugenia Suárez ya vendió la propiedad que tenía en Pilar —la misma que había reformado por completo—, se alojará “en su casa de San Jorge”, en la zona de Malvinas Argentinas.
En cuanto a la ficción, el periodista explicó: “Son 22 episodios de más de 40 minutos, que se grabó en San Martín de los Andes, por ejemplo”. Se trata de una ambiciosa producción que reúne a un elenco de figuras como Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.
Por último, Méndez adelantó que el lunes “17 va a brindar una conferencia de prensa junto al director y el resto del elenco”, aunque también señaló que “no va a dar entrevistas mano a mano”. Así, el regreso de la actriz se enmarca en un lanzamiento profesional de peso, aunque con una estrategia comunicacional medida y sin demasiada exposición.