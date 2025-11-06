Yanina Latorre reveló el supuesto plan secreto de la China Suárez con Mauro Icardi: "Ella quiere..."

En medio del debate, Majo Martino aportó su mirada sobre el rol de Suárez: "Sí, pero con Wanda también era mediático y todo. Lo que pasa es que la China no sabe ser botinera, es la primera vez".

Por su parte, Ximena Capristo fue tajante al opinar sobre el futuro futbolístico de Icardi: "Es boludo pensar que lo van a contratar de Milán. Es más probable que lo vayan a contratar de Arabia Saudita que de Europa".

Yanina cerró con una predicción que no pasó desapercibida: "Yo creo que él va a terminar en Arabia Saudita, obviamente, pues ya es grande. Pensá que está de suplente. Se dice que el club le va a ofrecer menos guita que la que gana".

Cuándo llega China Suárez a Buenos Aires, qué viene a hacer y con quién se reencontrará

La vuelta de la China Suárez a la Argentina junto a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña ya despierta interés y promete levantar polvareda. Las especulaciones giran en torno a las razones de su visita y al lugar donde se instalará durante su paso por el país.

Luego de permanecer cuarenta días en Turquía, la actriz tiene previsto aterrizar en Buenos Aires el martes 11, según informó Gustavo Méndez, periodista que mantiene una estrecha relación con la artista.

Según detalló Méndez, el motivo principal del viaje es “por la presentación de la serie que protagoniza, La Hija del Fuego”, una producción que “se va a estrenar en Disney+”. Además, como María Eugenia Suárez ya vendió la propiedad que tenía en Pilar —la misma que había reformado por completo—, se alojará “en su casa de San Jorge”, en la zona de Malvinas Argentinas.

En cuanto a la ficción, el periodista explicó: “Son 22 episodios de más de 40 minutos, que se grabó en San Martín de los Andes, por ejemplo”. Se trata de una ambiciosa producción que reúne a un elenco de figuras como Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.

Por último, Méndez adelantó que el lunes “17 va a brindar una conferencia de prensa junto al director y el resto del elenco”, aunque también señaló que “no va a dar entrevistas mano a mano”. Así, el regreso de la actriz se enmarca en un lanzamiento profesional de peso, aunque con una estrategia comunicacional medida y sin demasiada exposición.