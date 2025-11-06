Javier Milei, de gira por Estados Unidos: disertación en el American Business Forum y gala conservadora
El Presidente inició una nueva gira internacional de 40 horas por Estados Unidos, donde dará un discurso ante empresarios y referentes políticos globales. Al finalizar, visitará Bolivia.
Nuevo viaje de Milei a EE.UU.: foro global y gala conservadora en Palm Beach
El presidente Javier Milei arribó esta madrugada a Miami, Florida, Estados Unidos, para participar del American Business Forum, una cumbre que reúne a líderes políticos, empresariales y referentes del deporte, y que se desarrollará en el Kaseya Center, el estadio donde juegan los Miami Heat.
El mandatario será uno de los oradores principales del encuentro, que el miércoles contó con la presencia del expresidente Donald Trump, el presidente de la FIFA Gianni Infantino y el futbolista argentino Lionel Messi.
Milei llegó a Miami a las 02.45 (hora argentina), donde fue recibido por el embajador argentino en Estados Unidos,Alec Oxenford, luego de un viaje que incluyó una escala inesperada en Lima, Perú. El avión presidencial ARG01 había despegado a las 15.30 desde Aeroparque y aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez cerca de las 19.41 (hora argentina). Tras casi dos horas en la capital peruana, la comitiva retomó el vuelo rumbo a Florida.
La presencia del mandatario en el American Business Forum forma parte de una agenda internacional intensiva orientada a fortalecer vínculos con sectores de influencia política y económica de Estados Unidos.
Milei llegó a Estados Unidos acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, el canciller Pablo Quirno y Luis Caputo, ministro de Economía.
Un discurso ante líderes globales
El discurso de Javier Milei está programado para este jueves a las 15.45 hora local (17.45 en Argentina). Será en el mismo escenario donde el miércoles se presentaron Donald Trump y Lionel Messi, dos figuras a las que el Presidente ha elogiado públicamente en diversas oportunidades.
El American Business Forum se posiciona como un espacio donde se cruzan política, finanzas, tecnología, entretenimiento y diplomacia. Entre los asistentes confirmados también figuran la opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025; el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon; el actor Will Smith y el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.
La expectativa en la comitiva argentina es que Milei utilice su exposición para reafirmar su mensaje de liderazgo liberal y ratificar las bases del programa económico que impulsa en Argentina, enfocado en la desregulación, la reducción del gasto público y la apertura de mercados.
Gira política, económica y diplomática
La visita a Miami y Palm Beach es parte de una gira que se extenderá unas 40 horas, y que luego continuará en Nueva York. Allí, el viernes, el Presidente participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" organizado por el Council of the Americas, donde se prevé que mantenga reuniones privadas con potenciales inversores y representantes de fondos de inversión.
Por la noche, Milei partirá directamente hacia Bolivia, donde el sábado estará presente en la ceremonia de asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el mismo día por la tarde.
Con este viaje, Milei suma su decimocuarta visita a Estados Unidos desde su asunción.