Javier Milei, de gira por Estados Unidos: disertación en el American Business Forum y gala conservadora

Milei llegó a Estados Unidos acompañado por Karina Milei -secretaria General de la Presidencia-, el canciller Pablo Quirno y Luis Caputo, ministro de Economía.

Un discurso ante líderes globales

El discurso de Javier Milei está programado para este jueves a las 15.45 hora local (17.45 en Argentina). Será en el mismo escenario donde el miércoles se presentaron Donald Trump y Lionel Messi, dos figuras a las que el Presidente ha elogiado públicamente en diversas oportunidades.

El American Business Forum se posiciona como un espacio donde se cruzan política, finanzas, tecnología, entretenimiento y diplomacia. Entre los asistentes confirmados también figuran la opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025; el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon; el actor Will Smith y el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

La expectativa en la comitiva argentina es que Milei utilice su exposición para reafirmar su mensaje de liderazgo liberal y ratificar las bases del programa económico que impulsa en Argentina, enfocado en la desregulación, la reducción del gasto público y la apertura de mercados.

milei

Gira política, económica y diplomática

La visita a Miami y Palm Beach es parte de una gira que se extenderá unas 40 horas, y que luego continuará en Nueva York. Allí, el viernes, el Presidente participará en el conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina" organizado por el Council of the Americas, donde se prevé que mantenga reuniones privadas con potenciales inversores y representantes de fondos de inversión.

Por la noche, Milei partirá directamente hacia Bolivia, donde el sábado estará presente en la ceremonia de asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el mismo día por la tarde.

Con este viaje, Milei suma su decimocuarta visita a Estados Unidos desde su asunción.