Protesta de Greenpeace contra la Ley de Glaciares: activistas se treparon al monumento los dos Congresos

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Ante la situación, se desplegó un importante operativo de seguridad. Efectivos de la Policía de la Ciudad, bomberos y unidades especiales rodearon el predio, mientras se evaluaban las maniobras para bajar a los manifestantes. Al menos dos autobombas, múltiples patrulleros y decenas de agentes participaron del operativo.

Uno de los puntos más delicados fue la presencia de activistas en altura. Los bomberos intentaron acceder con escaleras para descenderlos.

Activistas demorados y tensión en el lugar

En la base del monumento, varios manifestantes fueron demorados por la Policía, mientras permanecían sentados con carteles en señal de protesta.

En total, nueve activistas participaron de la intervención, según confirmaron fuentes oficiales. Todos ellos quedaron a disposición de la Justicia tras la orden de la Fiscalía.

Cómo fue la intervención

De acuerdo a la reconstrucción, los activistas lograron ingresar al perímetro enrejado de la plaza y escalar el monumento, una estructura que supera los 13 metros de altura.

Una vez arriba, utilizaron arneses y elementos de sujeción para mantenerse en posición, lo que dificultó su descenso inmediato.

Además, la protesta fue acompañada por la difusión en redes sociales, una estrategia habitual de la organización para amplificar el impacto de sus acciones.

El contexto: el debate por la Ley de Glaciares

La protesta se dio en un momento clave: el inminente tratamiento en Diputados de posibles cambios en la Ley de Glaciares, una normativa central para la protección ambiental en Argentina.

Desde Greenpeace y otras organizaciones advierten que cualquier modificación podría afectar ecosistemas sensibles y reservas de agua dulce.

Por eso, la intervención buscó instalar el tema en la agenda pública y presionar a los legisladores en la antesala del debate.