Una sorpresiva protesta de Greenpeace generó tensión este miércoles a la mañana porteña cuando activistas se treparon al Monumento de los Dos Congresos para rechazar el tratamiento de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
Una manifestación sorpresa frente al Congreso derivó en un amplio operativo de seguridad y volvió a poner en agenda el debate por la Ley de Glaciares.
Protesta de Greenpeace contra la Ley de Glaciares: activistas se treparon al monumento los dos Congresos. (Foto: A24.com)
Una sorpresiva protesta de Greenpeace generó tensión este miércoles a la mañana porteña cuando activistas se treparon al Monumento de los Dos Congresos para rechazar el tratamiento de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.
El episodio ocurrió poco después de las 6 de la mañana en la zona del Congreso de la Nación Argentina, donde al menos dos manifestantes escalaron la estructura y colgaron carteles con consignas dirigidas a los legisladores.
Desde lo más alto del monumento, uno de los activistas desplegó un cartel con una consigna contundente: “Diputados, no traicionen a los argentinos”, en rechazo a posibles modificaciones en la normativa que protege los glaciares.
En paralelo, otros integrantes de la organización se ubicaron en la base, junto a las rejas de la plaza, donde exhibieron pancartas con el mensaje “La ley de Glaciares no se toca”.
Ante la situación, se desplegó un importante operativo de seguridad. Efectivos de la Policía de la Ciudad, bomberos y unidades especiales rodearon el predio, mientras se evaluaban las maniobras para bajar a los manifestantes. Al menos dos autobombas, múltiples patrulleros y decenas de agentes participaron del operativo.
Uno de los puntos más delicados fue la presencia de activistas en altura. Los bomberos intentaron acceder con escaleras para descenderlos.
En la base del monumento, varios manifestantes fueron demorados por la Policía, mientras permanecían sentados con carteles en señal de protesta.
En total, nueve activistas participaron de la intervención, según confirmaron fuentes oficiales. Todos ellos quedaron a disposición de la Justicia tras la orden de la Fiscalía.
De acuerdo a la reconstrucción, los activistas lograron ingresar al perímetro enrejado de la plaza y escalar el monumento, una estructura que supera los 13 metros de altura.
Una vez arriba, utilizaron arneses y elementos de sujeción para mantenerse en posición, lo que dificultó su descenso inmediato.
Además, la protesta fue acompañada por la difusión en redes sociales, una estrategia habitual de la organización para amplificar el impacto de sus acciones.
La protesta se dio en un momento clave: el inminente tratamiento en Diputados de posibles cambios en la Ley de Glaciares, una normativa central para la protección ambiental en Argentina.
Desde Greenpeace y otras organizaciones advierten que cualquier modificación podría afectar ecosistemas sensibles y reservas de agua dulce.
Por eso, la intervención buscó instalar el tema en la agenda pública y presionar a los legisladores en la antesala del debate.