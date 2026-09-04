El Gobierno designó un nuevo presidente para Correo Argentino

Otro de los cambios impulsados con la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete fue la designación de Bruno Finiello como nuevo CEO de la entidad.

"Finiello es economista y, a lo largo de su carrera, ocupó cargos de alta dirección en compañías como Accenture y Cencosud, y en sociedades del Estado como Aerolíneas Argentinas", destacan en la Casa Rosada. Además, señalaron que "posee una amplia trayectoria en logística, distribución, transformación operativa y modernización de procesos".

Los cambios fueron informados este viernes, después de una reunión del directorio convocada puntualmente para analizar estos cambios y para la aprobación del balance del Correo.

La semana que viene volverá a reunirse el directorio del Correo "para tratar las nuevas designaciones y avanzar con los cambios que todavía quedan pendientes", dijeron las fuentes.

El rol del Correo Argentino en el proceso electoral

El desembarco de Adrián González en el Correo Argentino responde a la necesidad del gobierno nacional de empezar a ordenar la gestión en materia de dirección electoral y preparar la logística de los próximos comicios generales en los que se jugará la sucesión presidencial de Javier Milei.

González fue elegido por su perfil de abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. También por su trayectoria en la administración de comicios, primero como asesor de la Dirección Nacional Electoral, y después en la gestión de María Eugenia Vidal en la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

También pasó por el área de Servicios Electorales del Correo Argentino hasta que fue designado por el gobierno de Jorge Macri, en acuerdo con la Legislatura, como director del Instituto de Gestión Electoral porteño en junio de 2024.

Ahora como titular del Correo Argentino tendrá la responsabilidad de movilizar más de 100.000 urnas en cada elección nacional de 2027, además de la distribución de padrones, el armado de cuartos oscuros, la entrega de materiales a las autoridades de mesa y la transmisión de telegramas de escrutinio en todo el territorio nacional tras el cierre de los comicios.