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El Gobierno designó un nuevo presidente para Correo Argentino

Santilli le pidió la renuncia a Camilo Baldini como presidente del Correo Argentino, y designó en su reemplazo al actual director de Gestión Electoral de CABA, Adrián González. La semana próxima habría más cambios en la empresa que depende de la Jefatura de Gabinete.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, designó nuevas autoridades en el Correo Argentino y analiza más cambios la semana que viene. Foto: Archivo.
Adrián González

Adrián González, actual director de GEstión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, fue designado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como el nuevo presidente del Correo Argentino. Foto: Archivo.

El Gobierno nacional dispuso cambios en la conducción del Correo Argentino, empresa que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de la Nación. El ministro coordinador, Diego Santilli, le pidió la renuncia al hasta ahora presidente de la entidad, Camilo Baldini. En su lugar designó a Adrián González, un funcionario del PRO que hasta hoy ocupaba la dirección del Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, absorbe el miniserio del Interior por un decreto presidencial. (Foto: Gentileza Chajarí digital) 

Según confirmaron este viernes a A24.com, fuentes cercanas a Santilli, "Adrián González asumirá como presidente de la compañía".

En el gobierno destacaron sus antecedentes en la profesión de "abogado, especialista en derecho público y electoral", y señalaron que "cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de organismos públicos".

Además, se desempeñó como director de Servicios Electorales y director titular del Correo Argentino, una experiencia que Santilli mira de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027, en las que el Correo tendrá la responsabilidad de llevar adelante todo el proceso de traslado de las urnas, impresión de boletas y conteo de los votos.

Otro de los cambios impulsados con la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete fue la designación de Bruno Finiello como nuevo CEO de la entidad.

"Finiello es economista y, a lo largo de su carrera, ocupó cargos de alta dirección en compañías como Accenture y Cencosud, y en sociedades del Estado como Aerolíneas Argentinas", destacan en la Casa Rosada. Además, señalaron que "posee una amplia trayectoria en logística, distribución, transformación operativa y modernización de procesos".

Los cambios fueron informados este viernes, después de una reunión del directorio convocada puntualmente para analizar estos cambios y para la aprobación del balance del Correo.

La semana que viene volverá a reunirse el directorio del Correo "para tratar las nuevas designaciones y avanzar con los cambios que todavía quedan pendientes", dijeron las fuentes.

El rol del Correo Argentino en el proceso electoral

El desembarco de Adrián González en el Correo Argentino responde a la necesidad del gobierno nacional de empezar a ordenar la gestión en materia de dirección electoral y preparar la logística de los próximos comicios generales en los que se jugará la sucesión presidencial de Javier Milei.

González fue elegido por su perfil de abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. También por su trayectoria en la administración de comicios, primero como asesor de la Dirección Nacional Electoral, y después en la gestión de María Eugenia Vidal en la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

También pasó por el área de Servicios Electorales del Correo Argentino hasta que fue designado por el gobierno de Jorge Macri, en acuerdo con la Legislatura, como director del Instituto de Gestión Electoral porteño en junio de 2024.

Ahora como titular del Correo Argentino tendrá la responsabilidad de movilizar más de 100.000 urnas en cada elección nacional de 2027, además de la distribución de padrones, el armado de cuartos oscuros, la entrega de materiales a las autoridades de mesa y la transmisión de telegramas de escrutinio en todo el territorio nacional tras el cierre de los comicios.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Cambios en Correo Argentino: El Gobierno designó a Adrián González como nuevo presidente en reemplazo de Camilo Baldini.
  • Rol clave para elecciones: La empresa será fundamental para el traslado de urnas y conteo de votos en 2027.
  • Nuevas autoridades: Bruno Finiello asumió como CEO, aportando experiencia en logística y gestión.
Resumen generado por Thinkindot AI
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