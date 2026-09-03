El vicepresidente del Banco Central aseguró que la morosidad crediticia llegó a su pico y comenzará a bajar

El vicepresidente del BCRA vinculó esa recuperación con un comportamiento “más selectivo” y “más racional” de los bancos, que, según explicó, fueron adquiriendo experiencia frente a las condiciones de la actual coyuntura económica.

La situación del crédito para las familias todavía presenta diferencias. Werning indicó que ese segmento continúa siendo “donde más mora se ve”, aunque destacó que los préstamos “dejaron de contraerse”.

Las tasas y el problema de la mora

El funcionario también comparó el costo del financiamiento para empresas y familias y marcó una diferencia entre ambos segmentos. De acuerdo con su explicación, después de las elecciones de octubre de 2025, los bancos redujeron “rápidamente” las tasas en términos reales para las empresas. Actualmente, sostuvo, esas compañías afrontan un costo financiero equivalente a “un quinto” del que tenían durante el pico de incertidumbre electoral.

En el caso de las familias, la reducción fue considerablemente menor. Werning señaló que el costo financiero cayó “tan solo un cuarto” respecto de aquel máximo. A su entender, esta situación contribuye a mantener las tasas en niveles elevados y “inducen a la mora” en ese segmento.

Frente a este escenario, planteó que los bancos deberían avanzar con refinanciaciones a tasas más bajas y plazos más extensos.

“A medida que haya bancos que quieran compensar el costo de la mora, no con capital sino cobrándole mucho más a las familias, la probabilidad de generar un círculo virtuoso de repago de crédito es muy baja”, advirtió Werning.

El vicepresidente del Banco Central consideró que una política de tasas para las familias podría avanzar en una dirección similar a la aplicada para las empresas: “Es una solución entre privados, entre los bancos y los deudores. El crecimiento muy fuerte de las refinanciaciones están en ese camino. La clave es a qué costo”, remarcó.

En ese contexto, Werning descartó las “propuestas populistas” como alternativa para abordar el problema, debido a que, según sostuvo, “atentan contra el acceso al crédito”.

El vicepresidente del Banco Central aseguró que las reservas internacionales aumentaron cerca de US$30.000 millones durante la gestión de Javier Milei. (Foto: archivo)

El argumento para modificar la Carta Orgánica

Durante la exposición, el vicepresidente del BCRA volvió a plantear sus argumentos a favor de la reforma de la Carta Orgánica impulsada por el oficialismo.

Werning cuestionó además la idea de que “un poco más de inflación no es grave” y sostuvo que la evidencia empírica muestra que la inflación “no impulsa el crecimiento, no eleva la productividad y tampoco protege a sectores vulnerables”.

En ese marco, afirmó que la actual administración recibió reservas netas negativas por unos US$ 30.000 millones. Durante este año, agregó, el Banco Central compró US$ 14.000 millones adicionales y amplió la liquidez disponible en más de US$ 20.000 millones mediante compras de divisas, extensión de plazos de repos y repago de swaps.

Werning defendió nuevamente la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Su planteo se apoyó en que, con excepción de la actual administración, “todas las gestiones desde el colapso de la convertibilidad” utilizaron al organismo para financiar al Tesoro.