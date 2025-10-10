Tras el fallo contra la reimpresión de boletas, ahora el Gobierno dice que "no importan los candidatos" y pide el voto a Milei

A esa estrategia se sumó en las últimas horas el candidato del PRO, Diego Santilli y el expresidente Mauricio Macri, que reposteó un mensaje del candidato en CABA, Fernando De Andreis, con la mira puesta en contener al electorado propio de centro, que antes votó a Juntos por el Cambio: la del domingo 26 de octubre será una elección “binaria” y apostando todo a una polarización entre Milei y el kirchenrismo, donde no tengan lugar terceras opciones de gobernadores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica o del radicalismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1976291011451060358&partner=&hide_thread=false Y agrego sobre lo que dice

Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente. https://t.co/ifJWiAicKS — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 9, 2025

Pasan los días y se acorta el tiempo para llegar sin problemas a reimprimir y distribuir las nuevas boletas en todas las escuelas, admiten en Casa Rosada: "por eso se corre riesgo de que las boletas tengan la cara de Espert".

El proceso de reimpresión de boletas, según los cálculos del Ministerio del interior, llevaría más de 15 días, ya que de acuerdo al informe presentado por Lisandro Catalán al juzgado de Ramos Padilla el miércoles, con una adenda del contrato con las mismas imprentas que hicieron las actuales boletas, tardan 5 días para imprimir bloques de 3.300.000 boletas, y en total tienen que imprimir 14 millones. Después el proceso de redistribución llevaría al menos otros 5 días.

Sería muy riesgoso según el juez Padilla, que no lleguen boletas a todos los puntos de votación en lugares alejados de la provincia. Pero además, el fallo que rechaza la impresión, advierte que es improcedente porque si diera lugar al pedido de LLA porque se bajó un candidato propio, lo mismo podrían hacer todas las fuerzas políticas que participan de la elección y se desvirtuaría totalmente el proceso electoral.

"Es una posibilidad muy grande que finalmente no se reimprima la boleta. Obviamente, lo que nosotros creemos es que lo ideal sería que sí se haga para no generar más confusiones en un sistema que de por sí va a generar confusión, ya que es la primera vez que se vota de ese modo en nuestro país", dijo una fuente de la alianza LLA-PRO ante la consulta de A24.com.

Y agrega: "Ahora, la campaña que vamos a hacer para contrarrestar cualquier tipo de confusión, es del pedido de voto para la Alianza LLA independientemente de los candidatos. El 26 se elige si se le da un voto de confianza al gobierno que bajó la inflación a un dígito y la pobreza en 15 puntos o si el cambio vuelve a quedar a mitad de camino una vez más en la Argentina. Si apoyamos al presidente Milei votando los candidatos del PRO y LLA o no".

De esta manera, desde la coalición LLA-PRO decidieron seguir adelante con la campaña con Milei como el principal elector y apostando al fuerte apoyo que mostrará Donald Trump en la cumbre del martes en la Casa Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1975957792092463194&partner=&hide_thread=false No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite.



Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que… — Diego Santilli (@diegosantilli) October 8, 2025

Lejos quedaron las especulaciones que evaluó en un primer momento la mesa chica de La Libertad Avanza de pedirle a Karen Reichardt que baje su candidatura para que suba automáticamente Diego Santilli al primer lugar de la lista. Esa opción sería aún peor para la imagen del oficialismo tras los argumentos del fallo de Ramos Padilla en cuanto a la polémica que se generaría alrededor de la ley de cupo de género.

Karen, la candidata puesta en segundo lugar a pedido exclusivo del presidente Milei, redobló su participación en la campaña, mostrando unidad junto a Santilli y saliendo a pedir a militantes que se preparen para fiscalizar las próximas elecciones.