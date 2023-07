El presidente de YPF arremetió contra Mauricio Macri y su gestión de la empresa: "Se cayó a pedazos"

González agregó que “durante cuatro años en YPF el macrismo subió la deuda en US$ 2.000 millones y cayó la producción entre 11% y 15%".

“Ellos ahora no hablan de YPF porque el año pasado ganamos US$ 2.200 millones y aumentamos la producción. El costo de desarrollo (en Vaca Muerta) era de US$ 16 por barril en 2019, y ahora de US$ 8. Bajó 50% y está en los mismos niveles de Estados Unidos, donde se inventó el fracking”, precisó, y añadió que la compañía posee “un crecimiento interanual del no convencional del 30%”, que pasó desde el inicio de su gestión “de 226.000 barriles diarios a 267.000”.

Además, afirmó que en Vaca Muerta “las grandes compañías del mundo vinieron entre 2014 y 2015”, mientras que “entre 2015 y 2019 no vino ninguna empresa del mundo a invertir”.

“Los que son profetas del liberalismo y hablan de que supuestamente son los que trabajan para abrir mercados no trajeron a nadie”, dijo el presidente de la petrolera estatal.

Por otro lado, González se diferenció señalando que, desde su visión, el petróleo y el gas son “un recurso estratégico nacional”, a comparación de la exadministración que, según su mirada, lo consideraban como “un mero commodity”.

El presidente de YPF también criticó a Juan José Aranguren

También señaló que el exministro de Energía, Juan José Aranguren, “tenía una visión cortoplacista” pues, afirmó, “como el crudo estaba barato a nivel internacional en ese momento, prefería importarlo y no invertir en desarrollo de pozos”.