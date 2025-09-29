Javier Milei visita Tierra del Fuego y se pone al frente de la campaña para las elecciones de octubre

campaña en Tierra del Fuego Campaña electoral en Tierra del Fuego. Llega Javier Milei este lunes. (Foto: LLA)

Elecciones 2025: Javier Milei en tono de campaña

Está previsto que el presidente llegue a Tierra del Fuego a las 6 de la tarde. Realizará un acto en Ushuaia, para presentar a los candidatos de La Libertad Avanza en esa provincia. Ese distrito es de los que menos legisladores aporta al Congreso Nacional, pero el partido del gobierno necesita sumar en todo el país la mayor cantidad posible de miembros para la renovación parlamentaria.

En el año 2023, Tierra del Fuego desdobló las elecciones. Gustavo Melella ganó la reelección con más del 50% de los votos la gobernación. En la elección presidencial, sucedió lo mismo que a nivel nacional. En la primera vuelta, Sergio Massa le ganó a Javier Milei (38% contra 33, 82%), pero luego, en la segunda vuelta, el candidato libertario llegó al 53% de los votos y se impuso al candidato de Unión por la Patria.

Pero en la representación parlamentaria, los libertarios tienen una representación mínima desde esa provincia. De los 5 diputados, tres son de Unión por la Patria, uno del partido fueguino y solo uno de la Libertad Avanza. En el Senado, dos son del Justicialismo y otro de la Unión Cívica Radical.

Por eso, la presencia del presidente Milei en Ushuaia. Un triunfo en esa provincia puede sumar una mayor representación parlamentaria en Buenos Aires. Hasta diciembre, La Libertad Avanza tendrá 1 de 8 legisladores (entre senadores y diputados) fueguinos. Cualquier cambio para más, apuntalará el objetivo de mejorar sustancialmente el bloque de libertarios en ambas cámaras.

El Gobierno lo necesita para poder negociar mejor las reformas que le quedan pendientes y sobre todo, asegurarse más de un tercio - en cualquiera de las dos cámaras - para bloquear los vetos impulsados por varios sectores opositores.

Consolidar el crecimiento de la fuerza libertaria

Tierra del Fuego se prepara para recibir al presidente Javier Milei, quien llegará a la provincia este lunes para brindar su apoyo a los candidatos a senadores y diputados de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre: Agustín Coto, Belén Monte de Oca; Miguel Rodríguez y Analía Fernández.

El Presidente Javier Milei realizará una caminata por la zona en el centro de Ushuaia, dialogando con los presentes, tal como ocurrió durante su visita en 2023.

El candidato a Senador, Agustín Coto, destacó que “hay un apoyo muy importante de los fueguinos al Gobierno Nacional del presidente Milei”, y remarcó la importancia de sumar representantes de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, para consolidar las reformas que necesita el país y que impactarán de manera positiva en Tierra del Fuego; “

Tierra del Fuego es el punto de partida elegido por el Presidente, una recorrida por todo el país, junto a los candidatos a senadores y diputados de La Libertad Avanza. “Estamos convencidos de que este es el camino que necesita la Argentina y que tenemos que consolidar en octubre, para salir del desastre donde nos dejó el kirchnerismo”, apuntó la candidata a Senadora Belén Monte de Oca.

También el candidato a diputado, Miguel Rodríguez, preparando la llegada del presidente Milei dijo: "En octubre vamos a consolidar el modelo de país que queremos”. Javier Milei, luego de dos semanas complejas economía, se presenta en Tierra el fuego en modo campaña. Quedan 28 días para las elecciones de medio término. El gobierno se juega la manera de gestionar sus próximos dos años en el poder.