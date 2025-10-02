El Senado ratificó las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario

Quorum y promulgación

La oposición logró quorum en el Senado y la sesión comenzó a partir de las 10.25 con la vicepresidenta Victoria Villarruel que encabezó la sesión y dio inicio a la apertura del encuentro legislativo.

En caso de no tener los votos necesarios para impedir que caigan los vetos, el Ejecutivo se verá obligado a promulgar ambas leyes. Ese escenario plantearía una situación similar al tratamiento que se tuvo en diputados sobre estos proyectos en donde se impusieron la voluntad de los legisladores en contra de lo que quería el Gobierno.

Además, sería ratificar la lógica con la que viene votando la Cámara alta que a fines de agosto, ya había aprobado por amplia mayoría ambos proyectos:

Financiamiento universitario: 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Emergencia pediátrica: 62 votos a favor y 8 en contra.

Pese a este contexto adverso, trascendió que Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior, intentó generar puentes con los bloques dialoguistas y con los gobernadores para recuperar votos, aunque el panorama no sería optimista.

Qué más se debatirá en la sesión

El temario definido en Labor Parlamentaria incluye también: