En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Festejo
Cristina Fernández de Kirchner
VOTACIÓN EN EL CONGRESO

El cántico a modo de festejo de Cristina Kirchner por el rechazo a los vetos de Milei: "En San José 1111..."

La expresidenta destacó en redes la decisión de Diputados de insistir con las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

El cántico a modo de festejo de Cristina Kirchner por el rechazo a los vetos de Milei: En San José 1111...
Leé también Cristina Kirchner no podrá votar en las elecciones tras un fallo de la Cámara Nacional Electoral
cristina kirchner no podra votar en las elecciones tras un fallo de la camara nacional electoral

"Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó los vetos de Javier Milei contra las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario", señaló la ex vicepresidenta y destacó que "en San José 1111, el pueblo no cambia de ideas… sigue las banderas de Evita y Perón", en alusión a la canción popular que canta el peronismo.

cristina posteo san jose 1111

Y complementó sobre esa tradicional canción, en referencia a la insistencia de Diputados en la defensa de ambas leyes: "Defiende la salud de los niños y la Universidad Pública".

La votación en Diputados

La Cámara de Diputados rechazó esta tarde los vetos presidenciales de Javier Milei a la ley de Emergencia Pediátrica y a la ley de Financiamiento Universitario, al sumar más de dos tercios de los votos de los legisladores. Ahora, el Senado deberá hacer lo propio para poder restablecer ambas iniciativas.

Para la ley de Emergencia Pediátrica, los legisladores insistieron con la sanción de la normativa con 181 votos a favor, 60 contra y 1 abstención. Para la ley de Financiamiento Universitario, la votación fue: 174 a favor, 67 contra y 2 abstenciones.

El Ejecutivo necesitaba llegar a un tercio de los votos para poder mantener las leyes caídas pero estuvo lejos: a casi 20 legisladores de lograrlo.

El tiempo de debate se redujo luego de que los legisladores se pusieran de acuerdo en reducir la lista de oradores y tratar los dos temas más sensibles de la jornada, universidades y Garrahan, de forma conjunta.

El presidente Javier Milei vetó las dos iniciativas el pasado 10 de septiembre al justificar que compromete el equilibrio fiscal que, dijo "es innegociable". El oficialismo necesitaba lograr un tercio y un voto para sostener el veto presidencial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Festejo Cristina Fernández de Kirchner Veto Javier Milei
Notas relacionadas
"Ay Milei... Daaale!": la respuesta de Cristina Kirchner a Milei por la presentación del Presupuesto 2026
Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver $684 mil millones en la causa Vialidad
Emiliano Yacobitti habló tras el rechazo al veto universitario: "Los diputados escucharon los reclamos"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar