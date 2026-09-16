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El Senado tratará este jueves Inocencia Fiscal II, pero la reforma del Banco Central quedó fuera del temario

La Cámara alta tratará desde las 11 el proyecto de Inocencia Fiscal II, tres pliegos judiciales y otras iniciativas. La modificación de la Carta Orgánica del BCRA quedó fuera del temario tras diferencias planteadas sobre la elección de su Directorio.

La Cámara alta tratará desde las 11 el proyecto de Inocencia Fiscal II

La Cámara alta tratará desde las 11 el proyecto de Inocencia Fiscal II, tres pliegos judiciales y otras iniciativas. (Foto: @SenadoArgentina)

El Senado realizará este jueves, desde las 11, una sesión ordinaria en la que tratará el proyecto de Inocencia Fiscal II, tres designaciones judiciales y otras iniciativas. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que contaba con dictamen, finalmente no fue incorporada al temario acordado por los bloques.

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La definición se tomó luego de la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de las distintas bancadas establecieron los proyectos que serán llevados al recinto.

La modificación de la Carta Orgánica del BCRA quedó fuera de la sesión debido a diferencias vinculadas con el mecanismo de elección del directorio. Los bloques aliados plantearon la necesidad de introducir cambios al texto que había recibido media sanción de la Cámara de Diputados.

La definición se tomó luego de la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de las distintas bancadas establecieron los proyectos que serán llevados al recinto. (Foto: archivo)

La definición se tomó luego de la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de las distintas bancadas establecieron los proyectos que serán llevados al recinto. (Foto: archivo)

Qué proyectos se tratarán en el recinto

Además de Inocencia Fiscal II, los senadores debatirán el traspaso de determinadas competencias penales al fuero de la Ciudad de Buenos Aires y la modificación del Régimen de Biocombustibles.

El temario también contempla proyectos de declaración vinculados con el Parque Nacional Monte León y con los héroes nacionales Estanislao López y Guillermo Brown.

A esto se sumará el tratamiento de doce expedientes relacionados con la designación de cónsules y vicecónsules.

Los tres pliegos judiciales que llegan al Senado

La sesión comenzará con el tratamiento de tres pliegos que cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Entre ellos se encuentran las designaciones de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. También será considerado el pliego de Juan Manuel Mejuto.

Los expedientes de Galván Greenway y Catania habían ingresado al Senado en marzo, pero los respectivos dictámenes fueron firmados recién el 27 de agosto.

Biocombustibles y el resto del temario

La modificación del Régimen de Biocombustibles también formará parte de la jornada parlamentaria, luego de que este proyecto hubiera generado diferencias entre el oficialismo y bloques aliados en las últimas negociaciones sobre el funcionamiento del recinto.

La Cámara alta avanzará con el tratamiento de Inocencia Fiscal II y los demás expedientes acordados. (Foto: archivo)

La Cámara alta avanzará con el tratamiento de Inocencia Fiscal II y los demás expedientes acordados. (Foto: archivo)

El Senado también tratará el proyecto relacionado con el Parque Nacional Monte León y las iniciativas de declaración incluidas en el orden de la sesión.

De esta manera, la Cámara alta avanzará con el tratamiento de Inocencia Fiscal II y los demás expedientes acordados, mientras que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA quedará pendiente de un nuevo acuerdo entre el oficialismo y los bloques aliados.

En pocas palabras

  • Senado: Tratará el jueves el proyecto de Inocencia Fiscal II y tres pliegos judiciales.
  • Banco Central: La reforma de su Carta Orgánica quedó fuera del temario por diferencias en la elección del directorio.
  • Otros temas: Se debatirá la modificación del Régimen de Biocombustibles y designaciones consulares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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