El Senado tratará este jueves Inocencia Fiscal II, pero la reforma del Banco Central quedó fuera del temario

El temario también contempla proyectos de declaración vinculados con el Parque Nacional Monte León y con los héroes nacionales Estanislao López y Guillermo Brown.

A esto se sumará el tratamiento de doce expedientes relacionados con la designación de cónsules y vicecónsules.

Los tres pliegos judiciales que llegan al Senado

La sesión comenzará con el tratamiento de tres pliegos que cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Entre ellos se encuentran las designaciones de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. También será considerado el pliego de Juan Manuel Mejuto.

Los expedientes de Galván Greenway y Catania habían ingresado al Senado en marzo, pero los respectivos dictámenes fueron firmados recién el 27 de agosto.

Biocombustibles y el resto del temario

La modificación del Régimen de Biocombustibles también formará parte de la jornada parlamentaria, luego de que este proyecto hubiera generado diferencias entre el oficialismo y bloques aliados en las últimas negociaciones sobre el funcionamiento del recinto.

La Cámara alta avanzará con el tratamiento de Inocencia Fiscal II y los demás expedientes acordados. (Foto: archivo)

El Senado también tratará el proyecto relacionado con el Parque Nacional Monte León y las iniciativas de declaración incluidas en el orden de la sesión.

De esta manera, la Cámara alta avanzará con el tratamiento de Inocencia Fiscal II y los demás expedientes acordados, mientras que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA quedará pendiente de un nuevo acuerdo entre el oficialismo y los bloques aliados.