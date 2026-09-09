Bausili defendió la reforma del Banco Central y el proyecto quedó listo para ser votado en la próxima sesión del Senado

Remarcó que las autoridades del BCRA mantendrán "mandatos de 6 años -que no son perpetuidad-, porque tienen fechas pre-establecidas que no se están modificando, pero que tampoco se cumplen porque que en el último período de 2012 a 2018, en lugar de dos presidentes en seis años hubo ocho", remarcó.

Bausili planteó que "el BCRA no es una fuente de financiamiento" sino que el "objetivo es la administración monetaria, que se manifiesta a través del nivel de precios".

A lo largo de la presentación hizo un repaso de los cinco objetivos principales del BCRA aunque dijo que “en los últimos años no se cumplió ninguno”, al insistir con la crítica a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central implementada en el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Bausili expresó que los nuevos cambios a los objetivos de la entidad apela a “replicar elementos básicos que contienen las cartas orgánicas de los bancos centrales de los principales países que lograron combatir la inflación” y aseguró que “no es un experimento”.

El proyecto obtuvo dictamen con firmas del oficialismo y sus aliados ( PRO, radicalismo y provincialistas), dos semanas después de haber conseguido media sanción con 144 votos en la Cámara de Diputados.

El oficialismo -según confirmó una alta fuente libertaria a A24.com, buscará votar la reforma del BCRA junto a otros proyectos como Inocencia Fiscal II, el próximo jueves en una nueva sesión del Senado.

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: los argumentos de Bausili y Werning

"Tenemos una sola herramienta, que es la política monetaria", explicó en su introducción ante las comisiones del Senado, Santiago Bausili, tras considerar que "los canales de transmisión de la política monetaria son muy angostos".

La intención del proyecto "fue darle énfasis al objetivo de la estabilidad monetaria en la Carta Orgánica", explicó. La redacción del BCRA busca remover otras cuatro metas: estabilidad financiera, empleo, desarrollo económico y equidad social.

Además se eliminaría el artículo 51 de la ley 11.672, que dispone que la secretaría de Hacienda pueda solicitarle al Banco Central adelantos transitorios por un plazo máximo de 12 meses.

Otros de los cambios tiene que ver con la modalidad de remoción de las autoridades del BCRA, que se darán por falta grave o por una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso.

"Queremos involucrar el Congreso en una forma vinculante", sostuvo Bausili en referencia a la intención de este cambio, que recibió críticas del peronismo en torno a un objetivo de perpetuidad en el cargo.

Bausili explicó adonde está el oro del Banco Central

Cuántos dólares le faltaron a las reservas para alcanzar la meta del segundo trimestre con el FMI (Foto: archivo)

Bausili también respondió las dudas sobre dónde depositó el Gobierno las reservas en oro: "Hubo bastantes preguntas sobre el oro, están tratando de construir una novela en el artículo 33. Me preocupa la falta de comprensión de texto o de lectura de los informes que existen. La posición del oro del BCRA tiene tres niveles de auditoría", se quejó el titular del BCRA.

Bausili defendió el movimiento que hizo el BCRA a depositar oro en el exterior que, según precisó, están en el "BIS de Suiza". El titular del BCRA calificó como una "novela" al referirse a las "dudas" planteadas desde la oposición por el destino de esas reservas que el gobierno mantenía supuestamente en secreto.

"Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad", dijo al manifestar que existía un precio especial para lingotes de menor costo, por su época de fundido.

En ese marco, el titular del BCRA señaló que "la posición del oro del BCRA tiene tres niveles de auditoría: interna, externa y la AGN. Las tres entidades completaron sin observaciones las auditorías del año 2023, 2024 y 2025". "En ningún caso esto implica afectar los depósitos de liquidez", planteó.

Las preguntas de los senadores

En las intervenciones de los senadores, el primero en tomar la palabra fue el jefe de bloque peronista en la cámara alta, José Mayans, quien criticó con dureza el proyecto y manifestó su rechazo. Principalmente cuestionó el cambio en el proceso de elección y remoción de las autoridades del BCRA.

Al respecto, consideró que “es inconstitucional” y representa “una vergüenza para la democracia argentina”. En esa línea, remarcó que la reforma hace que “el BCRA esté al servicio del poder económico, que son ustedes”, apuntando al gobierno de Javier Milei.

A continuación, el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, defendió el proyecto al señalar que “necesitamos la aprobación para fulminar la inflación” y aseguró que “es una de las leyes que consideramos importantes en nuestra gestión”.