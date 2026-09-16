Santilli se reunió con gobernadores del Norte Grande para avanzar con la agenda legislativa

Las declaraciones de Jalil

Luego del encuentro el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, brindó declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada. "Hemos planteado lo de Zonas Frías y Zonas Calientes. Hay que votar ese proyecto, en eso nos pusimos de acuerdo", precisó el jefe provincial.

"Le pedimos fundamentalmente todo lo que tiene que ver con rutas nacionales, tenemos mas de 600 km de rutas nacionales, como la Ruta 9, una de las mas importantes, que entró en la concesión, así que llevamos tranquilidad a los tucumanos", profundizó y confió que también se habló de la ley "que tiene que ver con la compensación del gas a las provincias del sur y la compensación de la luz en el norte".

Osvaldo Jaldo habló tras el encuentro y se refirió a los proyectos de Zonas Cálidas, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. (Foto: archivo).

"Acompañamos todo lo que tiene que ver la ley de eliminación parcial de las compensación en el sur del gas, y también hablamos de garantizarle al norte la compensación de las zonas cálidas. Los gobernadores del norte queremos el beneficio para nuestra gente, en el verano Tucumán, Santiago (del Estero), Catamarca, Salta son zonas de altas temperaturas donde se usa mucho la energía eléctrica. Hay una decisión de dar el mismo tratamiento al norte del país como al sur", planteó.

En esa línea, aclaró que "habrá una próxima reunión donde hablar el tema del Presupuesto y la agenda parlamentaria que ya esta en tratamiento en las comisiones".

En cuanto a la reforma electoral, Jaldo afirmó que "no hablamos de las PASO" y analizó que se trata de un "tema que hay que tratarlo porque hay varios temas alternativos, se habla de eliminación, de suspensión y de modificación". "Tenemos que consensuar con las provincias. Hay que darle participación a los partidos políticos y hay que permitir que la gente elija lo más democráticamente posible. Ahora el instrumento, evidentemente hay que definirlo", evaluó.

Respecto al Presupuesto 2027, indicó que "todavía no entramos a hablar de la agenda parlamentaria" y señaló que esa iniciativa recién se está "empezando a conocer porque recién entró ayer" en el Congreso.

"Nuestros senadores van a estudiar el presupuesto nacional en las respectivas comisiones, vamos a ver artículo por artículo, vamos a ver asignaciones de partidas a cada una y a las áreas que corresponde. Recién después vamos a poder tener una opinión para ver de qué manera acompañamos", adelantó el gobernador.

"El Gobierno nacional debe y tiene que tener un presupuesto, pero también, tiene que tener un presupuesto que tenga un carácter federal, que contenga a las provincias en las diferentes áreas y así también, áreas muy específicas", opinó.

La marcha de las negociaciones con los bloques aliados

El Ejecutivo espera llegar al Congreso con un acuerdo previo cerrado con los gobernadores aliados, que apoyen a través de sus legisladores el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzaría a tratarse, según los planes de la Casa Rosada, en la primera semana de octubre en la Comisión de Presupuesto.

La idea del oficialismo es avanzar con el Presupuesto después de cerrados los debates impulsados por la oposición para prorrogar la ley de Emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento. El debate se extendería hasta los meses de noviembre o diciembre, dependiendo de como avancen las negociaciones con gobernadores y bloques aliados del Gobierno.

El proyecto de defensa de la soberanía de Malvinas y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional se encontraba en manos de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, puliendo detalles y será enviado "esta semana" a la Cámara de Diputados, según confirmaron ayer fuentes de la mesa política consultadas por A24.com.