El viaje de regreso desde Nueva York de Manuel Adorni y su esposa: develaron cuánto pagaron

La investigación en la Justicia

Los datos fueron requeridos por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien intenta determinar quién financió los gastos de la esposa del funcionario, luego de que se sumara a la comitiva oficial encabezada por el presidente Javier Milei.

La causa, que tramita en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, busca establecer si el jefe de Gabinete y su pareja contaban con respaldo económico para afrontar los gastos. Ese análisis deberá compararse con los ingresos declarados por el funcionario, cuyo salario público permaneció congelado durante dos años, y con la actividad privada de Angeletti, dueña de una consultora.

El viaje a Nueva York se sumó a otros movimientos que generaron interrogantes, entre ellos un traslado en avión privado a Punta del Este por más de 4.800 dólares y distintas operaciones inmobiliarias vinculadas a una propiedad en el barrio privado Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, un departamento en Parque Centenario y otro en Caballito.

En ese marco, la escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante la Justicia para explicar la compra del inmueble en Caballito. La operación incluyó un préstamo hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas que habían asegurado no conocer al funcionario.

El origen de la polémica

La controversia se originó cuando se conoció que Adorni invitó a su pareja a integrar la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week. En ese momento, el funcionario sostuvo que viajaba a “deslomarse” y que necesitaba estar acompañado por su “compañera de vida”.

La situación generó críticas en redes sociales y coincidió con la difusión de un video en el que se observa al jefe de Gabinete junto a su familia al abordar un avión privado rumbo a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval de febrero.

el jefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial AR01

Posteriormente, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia en la que advirtió sobre una vivienda en un barrio privado de lujo a nombre de la esposa del funcionario y señaló un supuesto incremento patrimonial desproporcionado tras su llegada a la función pública. Desde el entorno del jefe de Gabinete rechazaron las acusaciones y aseguraron que la situación quedará aclarada con la próxima declaración jurada prevista para fines de mayo.

El levantamiento del secreto bancario

Además, la Justicia argentina ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre el jefe de Gabinete y su esposa como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión fue firmada por el juez federal Ariel Lijo y alcanza también a la firma AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja.

La medida forma parte del expediente que busca analizar los movimientos financieros y patrimoniales del funcionario. Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal sobre seis mujeres identificadas en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

El objetivo de la resolución es permitir el acceso a información bancaria y patrimonial para determinar si existieron irregularidades en las operaciones investigadas. La medida habilita a los investigadores a revisar depósitos, transferencias, inversiones y declaraciones impositivas vinculadas a los implicados.

El juez adoptó la decisión tras un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien solicitó analizar los movimientos financieros de Adorni, Angeletti y la consultora. En condiciones normales, estos datos están protegidos por la confidencialidad bancaria y fiscal, y solo pueden ser consultados con autorización judicial.