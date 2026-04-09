Citan a declarar al hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento a Adorni

Las nuevas diligencias se suman a las medidas impulsadas por la fiscalía para reconstruir la trazabilidad de la operación inmobiliaria y analizar el movimiento patrimonial del funcionario. El expediente se encuentra a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga la compra del departamento realizada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares.

Las declaraciones de la escribana

El foco del caso está puesto en la modalidad del acuerdo. Las jubiladas vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. El contrato contempla que, ante un eventual incumplimiento, el inmueble sea restituido.

Sobre ese esquema declaró la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien afirmó que “no hubo préstamos de dinero en efectivo” y explicó que se trató de “una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio”. También sostuvo que “no hubo irregularidades” y definió la operación como “normal”.

HABLA LA ESCRIBANA DE MANUEL ADORNI: "ES CLIENTE MÍO HACE AÑOS" HABLA LA ESCRIBANA DE MANUEL ADORNI: "ES CLIENTE MÍO HACE AÑOS"

Nechevenko se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su testimonio ante Pollicita durante más de dos horas, al convertirse en la primera testigo en declarar en la causa.

Sin embargo, la fiscalía continúa evaluando la lógica económica del acuerdo, especialmente la ausencia de intereses en la hipoteca. Ese aspecto, sumado al rol de los distintos intervinientes, motivó las nuevas citaciones, entre ellas la de Feijoo, cuya participación en la reserva del inmueble quedó documentada.

La denuncia que dio inicio a la investigación

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo, el patrimonio de Adorni habría aumentado un 500% en un período fiscal y existirían omisiones en la información declarada.

En paralelo, la investigación también abarca otras operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de una propiedad en el country Indio Cuá a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, además de movimientos vinculados a hipotecas previas con condiciones diferentes, que incluían tasas de interés y plazos más extensos.