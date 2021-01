Las elecciones 2021 ya tienen candidatos: Cristina, Macri y una peligrosa tercera opción

Macri y Cristina, durante el traspaso de mando de diciembre de 2019 (Foto: AFP).

En cinco meses cierran las listas para las elecciones. Dato que no le importa a nadie, como siempre decimos en este espacio, excepto a los políticos (y periodistas) que viven (vivimos) de esto. Pero en la política empiezan a circular números de todo tipo. Por ahora, la única certeza es que independientemente de los nombres que integren las boletas, los candidatos son dos: Cristina y Macri. Aunque podría surgir en el escenario una tercera opción…

Repasamos una encuesta recién salida del horno de la encuestadora Move, sobre 1200 casos, relevados hasta el 19 de enero. Lo interesante es que es de las pocas que tienen tracking diario (es decir, llaman todos los días a gente).

Según esa encuesta:

La imagen negativa de Alberto está en 56%. Contra 42% que tienen imagen positiva de él. Hasta el 11 de septiembre, era casi al revés. Diez días después se dio vuelta y nunca más se pudo revertir.

La novedad es que los números de Alberto se parecen cada vez más a los de Cristina, que tiene 61% de imagen negativa y 36% de positiva. O sea, Alberto está cinco puntos porcentuales mejor que ella. Podría ser peor, pero no es mucho.

Del otro lado de la grieta, Macri no está mucho mejor. 63% negativa y 35% positiva.

Por último, Larreta -“Horacio”- sigue siendo el dirigente con mejor imagen del país, con 54% de positiva y 37% de negativa. Lo malo para él es que perdió 15 puntos de positiva de agosto para acá.

Repasamos entonces. La imagen de Alberto es cada vez más parecida a la de Cristina. Si se quiere diferenciar, pierde con los propios; si se cristiniza pierde con los ajenos. Horacio tiene un problema parecido: en los últimos meses empezó a enfrentarse más al gobierno nacional y perdió imagen. Pero si no se enfrenta, corre riesgo de no poder asumir el liderazgo de su espacio y quedar subyugado (¡linda palabra!) bajo las órdenes de los halcones de su espacio.

Otros datos de la encuesta:

70% de la gente cree que la economía este año no va a crecer.

65% opina que se está yendo en la dirección equivocada.

60% cree que el problema del Covid-19 no se soluciona este año.

Sólo la mitad de la población dice que se va a vacunar (34% dice que no; y 11% no contesta). Si esto se cumple, va a ser una profecía autocumplida respecto al punto anterior.

Pero hay más datos. El más importante, ¿a quién van a votar en las elecciones intermedias? Respuestas:

26% Frente de Todos

27% Juntos por el Cambio

29% otra fuerza

¡Atención!: solo 6 de cada 10 que votaron al Frente de Todos dice que volvería a hacerlo en 2021.

Hasta acá, los números fríos, que no dicen mucho porque falta mucho. Siete meses para las PASO y nueve para las generales. Ya que estamos, te cuento que Alberto metió en extraordinarias la posibilidad de debatir un proyecto para suspender las PASO por la pandemia. Fue un guiño a los gobernadores, pero ni el kirchnerismo ni Juntos por el Cambio quieren que la ley salga, así que otra vez vamos a tener que ir a votar en internas.

El problema son los 29% que dicen que quieren votar a otra fuerza. Hoy más que nunca no hay “otra fuerza”.

Está la izquierda que se lleva siempre unos puntitos

Los liberales de Espert, que más armados pueden arañar los 3 puntos.

Y algún progresista loco que quede suelto por ahí. Aunque ya no hay Lavagnas, ni socialistas ni Stolbizers (cada vez más cerca de Horacio) que tengan armado propio. Tampoco peronistas disidentes con votos.

La vuelta a clases es una necesidad moral, pero por sobre todo –para la política altruista- una necesidad electoral. Sin clases no hay 2021, y sin 2021 no hay proyecto político para nadie.

LEÉ TAMBIÉN: Ciudad ratifica la vuelta a clases el 17 de febrero con cuatro horas mínimas de presencialidad

Larreta presentó un plan desesperado y urgente para hacer de cuenta de que no hay Covid. Si no funciona va a haber que hacer marcha atrás y va a ser peor. El plan de Horacio, como pasó en octubre del año pasado, es darle autonomía a las privadas, que tienen más flexibilidad para adaptarse al nuevo contexto. Y las públicas, que se arreglen. Sabe que no puede manejar a los sindicatos. Acá abajo un hilo de tweets con unas críticas al “plan” de “Horacio”.

🧑‍🏫Abro hilo con la vuelta a clases anunciada por Larreta y las muchas dudas.



Prioridad número 1 la educación pero la vuelta tiene que ser ordenada porque sino en 1 mes hay que cerrar todo de nuevo. — Pablo Winokur (@pablowino) January 21, 2021

Kicillof tiene un plan más largo y ordenado, más cauteloso. Máximo 15 pibes por aula. No queda claro si contempla esta flexibilidad que tienen las privadas.

Las vacunas siguen demoradas. La Sputnik V llega sin prisa ni pausa. Una buena noticia llegó esta semana: el Ministerio de Salud ruso autorizó a almacenarlas en heladera común. Cuando la Anmat ratifique esa autorización se va a dinamizar todo el operativo de vacunación. Aunque para vacunar hacen falta vacunas, que por ahora no sobran. Importante: por ahora el plan de vacunación funciona bastante bien, salvo algunos casos aislados (ver esta nota para ver la evolución).

Vacunas, escuelas y economía son la clave para revertir el malhumor social. Hoy, reiteramos, un 29% quiere votar a “otra fuerza”. Pero esa “otra fuerza” no existe, ni va a existir. Si la política -en los tres niveles de gobierno- no logra dar respuesta a esos tres problemas, ese 29% se va a expresar de otra manera: y otra vez, como en 2001, podríamos vivir un nuevo “que se vayan todos”. ¿Podrá la política dar vuelta la situación antes de que sea demasiado tarde?

¿Te gustó esta columna? Suscribite a La Jungla del Poder haciendo click abajo de la foto.

Suscribite acá. Te llega un mail todos los domingos a las 10 am