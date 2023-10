Elecciones 2023: ¿cuántos argentinos votarán en el exterior este domingo?

Por este motivo, no se abrirán las mesas electorales de esas jurisdicciones del exterior.

¿Es obligatorio votar en el exterior?

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional, y son incorporados a este padrón de manera automática, siempre que cada ciudadano tuviese previamente domicilio consignado en el DNI en el extranjero, lo cual constituye una condición necesaria.

En el sistema legal argentino, quienes viven en el extranjero "tienen derecho a votar por las categorías nacionales desde 1993, pero hasta el 2017 tenían que inscribirse en el Registro de Electores argentinos residentes en el exterior, efectuando primero un cambio de domicilio en su DNI para luego solicitar su incorporación, no alcanzaba con una mera declaración", indicó el funcionario.

Detalló que "el decreto 403/2017 estableció un sistema de inscripción automática y de integración directa al Registro de Electores argentinos residentes en exterior: como consecuencia de esta norma se pasó de aproximadamente 43.000 electores a 400.000, porque la Justicia Electoral ya llevaba un subregistro de los argentinos que tenían domicilio en exterior que se llamaba subregistro de consulados".