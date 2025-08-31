Elecciones en Corrientes: en clave nacional, Valdés celebró el triunfo y pidió "diálogo maduro"

Por su parte, el actual mandatario correntino, Gustavo Valdés, también habló en la conferencia de prensa y definió la jornada como “un día histórico” para la provincia.

“Hoy los correntinos nuevamente, con el esfuerzo de cada militante, hombres y mujeres que hicieron todo para que ganemos estas elecciones, le queremos dar un abrazo inmenso y decirle gracias”, expresó.

Valdés extendió su mensaje a nivel nacional: “Al pueblo argentino decirle que nosotros los correntinos estamos dispuestos a seguir caminando juntos. Únicamente el diálogo maduro, la sensatez, la humildad y el consenso construyen a las naciones y las hacen grandes”.

valdes

El gobernador agradeció a los intendentes, entre ellos al jefe comunal de la capital, Eduardo Tassano, y reconoció que la campaña electoral tuvo momentos tensos: “Fue una campaña muy dura, tal vez de las más sucias de los últimos tiempos. Pero no importa, los correntinos sabemos que no nos doblamos”.

Finalmente, convocó a la unidad: “Es hora de que comencemos a empujar para construir una Argentina vigorosa, que pueda mirar el futuro con decisión. Vamos Corrientes, vamos a construir este futuro”.