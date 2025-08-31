En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Corrientes
Elecciones 2025

Elecciones en Corrientes: en clave nacional, Valdés celebró el triunfo y pidió "diálogo maduro"

El gobernador electo y hermano del saliente Gustavo Valdés celebró los resultados que lo tienen como amplio ganador de las elecciones.

Elecciones en Corrientes: en clave nacional

Elecciones en Corrientes: en clave nacional, Valdés celebró el triunfo y pidió "diálogo maduro"

El flamante gobernador electo, Juan Pablo Valdés, dio un discurso de agradecimiento tras conocerse los resultados que lo consagraron como sucesor de su hermano Gustavo. Pasadas las 22, la página oficial de la provincia dio a conocer los primeros resultados, con el 11% de las mesas escrutadas.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y su hermano y candidato a sucederlo en las elecciones del domingo, recibieron el apoyo de los gobernadores y referentes del nuevo frente Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro y juan Schiaretti. Foto Provincias unidas.

“Estoy muy contento, estoy feliz. Quiero agradecerles a todos los partidos, a los dirigentes, a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres que creyeron que podíamos tener un mejor futuro en Corrientes”, señaló.

El candidato oficialista hizo mención al apoyo de su familia y a las dificultades atravesadas durante la campaña: “Me bancaron porque estuvieron con muchas injurias, muchas calumnias, golpearon mucho, pero gracias a la fortaleza de cada uno de ustedes que nos alentaron, acá estamos”.

Con aplausos de la militancia, agregó: “Gracias a la fortaleza de Gustavo que me apoyó, hoy Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta. Cerramos esta página y empezamos a trabajar juntos en el futuro”.

Por su parte, el actual mandatario correntino, Gustavo Valdés, también habló en la conferencia de prensa y definió la jornada como “un día histórico” para la provincia.

“Hoy los correntinos nuevamente, con el esfuerzo de cada militante, hombres y mujeres que hicieron todo para que ganemos estas elecciones, le queremos dar un abrazo inmenso y decirle gracias”, expresó.

Valdés extendió su mensaje a nivel nacional: “Al pueblo argentino decirle que nosotros los correntinos estamos dispuestos a seguir caminando juntos. Únicamente el diálogo maduro, la sensatez, la humildad y el consenso construyen a las naciones y las hacen grandes”.

El gobernador agradeció a los intendentes, entre ellos al jefe comunal de la capital, Eduardo Tassano, y reconoció que la campaña electoral tuvo momentos tensos: “Fue una campaña muy dura, tal vez de las más sucias de los últimos tiempos. Pero no importa, los correntinos sabemos que no nos doblamos”.

Finalmente, convocó a la unidad: “Es hora de que comencemos a empujar para construir una Argentina vigorosa, que pueda mirar el futuro con decisión. Vamos Corrientes, vamos a construir este futuro”.

