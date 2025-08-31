Un giro inesperado: Axel quiere convertirse en sacerdote

Finalmente, al ver el recorte de la entrevista, Marcela Tauro opinó con escepticismo: "No creo. Para mí no recibió el mensaje".

Embed

Axel publicó un mensaje a su hija que preocupó a todos

A poco más de un año de haber anunciado su separación de Delfina Lauría, madre de sus cuatro hijos, Axel Fernando generó inquietud entre sus seguidores al publicar un emotivo mensaje dedicado a una de sus hijas.

Cuando en enero de 2024 el cantante hizo pública la ruptura, explicó que se trataba de un desgaste natural en la relación, sin conflictos ni reproches tras 16 años juntos.

Meses más tarde, Axel volvió a referirse a su expareja, destacando el apoyo que recibió de ella durante el proceso judicial por denuncias de acoso que finalmente fueron desestimadas. Sin embargo, sorprendió al compartir un mensaje que dejó entrever que el vínculo con sus hijos podría estar atravesando un momento complejo.

"Ni la distancia, ni el tiempo, ni las tormentas más oscuras, ni nada podrá quebrar lo que siento por vos Auri. Porque el amor real no se doblega ante los obstáculos, no se desvanece con el miedo ni se apaga con las dudas. Te amo en los días de sol y en las noches más frías. Te amo en los momentos de alegría y en aquellos en los que todo parece derrumbarse", escribió junto a una imagen de la niña, que acaba de cumplir 12 años, con el rostro cubierto por un emoji.

"Te amo cuando me elegís y cuando no lo hacés, te amo más aún. Y lo seguiré haciendo, porque mi amor por vos hijita, lo llevo tatuado en el alma. El mundo podrá cambiar, el presente podrá ser diferente a lo que habíamos imaginado, el destino podrá jugar con nuestras vidas, pero mientras haya un latido en mi pecho, siempre estaré aquí, amándote con la misma intensidad con la que lo hago desde el día que naciste, aquel 26 de febrero del 2013", continuó, dejando entrever que la relación podría estar atravesando dificultades.

"Porque cuando el amor es verdadero, es más fuerte que todo, más resistente que el dolor que hoy siento y más eterno que el tiempo", concluyó el artista, visiblemente conmovido.