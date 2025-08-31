Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel: "Estamos hipnotizados"

Finalmente, agradeció el cariño recibido en este momento tan especial. "Gracias de corazón por todos los mensajes llenos de amor y cariño, y también a quienes nos acompañaron en este proceso tan especial. Me siento profundamente agradecida y feliz", cerró.

maglietti hijo 1

maglietti hijo 2

maglietti hijo 3

maglietti hijo 4

maglietti hijo 5

maglietti hijo 6

maglietti hijo 7

maglietti hijo 8

Alejandra Maglietti fue mamá: la primera foto de su hijo Manuel

Alejandra Maglietti vivió uno de los momentos más felices de su vida con el nacimiento de Manuel, su primer hijo. La noticia fue confirmada en vivo por Beto Casella en Bendita (El Nueve), generando una ola de emoción entre sus compañeros.

La panelista y abogada se convirtió en madre por primera vez durante la noche, y el programa mostró en exclusiva la primera imagen del recién nacido.

Manuel nació por cesárea programada, pesó 4.200 kilos y tanto él como Alejandra se encuentran en perfecto estado de salud.

"Si no es la noticia del año para este programa anda por ahí, ha nacido Manuel, el hijito de Maglietti y su pareja", anunció Beto Casella con una gran sonrisa.

"¡4 kilos 200! Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo divino, hermoso, que gracias a Dios salió todo bien", agregó el conductor. "Se veía que iba a ser grandote", comentó Horacio Pagani. Luego, Casella amplió sobre el parto: "Por supuesto cesárea programada y ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo".

El conductor también remarcó que esperarán el momento adecuado para conocer al bebé en persona, respetando la intimidad de Alejandra y su pareja en este instante tan especial.

"Y ahora todos pendientes sin molestarla. Cuando ella esté más tranquila con su criatura y el papá, sin invadirla, iremos a verla. Se hizo esperar eh", cerró Beto, mientras mostraba la primera foto de Manuel en pantalla, acompañada por los aplausos del equipo.

El bebé es fruto de la relación de Maglietti con Juan Manuel, un abogado con quien mantiene un vínculo desde hace casi dos años, alejado del foco mediático.

Fue durante el verano que Alejandra compartió públicamente la noticia de su embarazo en el programa, y ahora celebró la llegada de su tan esperada maternidad. ¡Felicitaciones!

Embed