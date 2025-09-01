El solidario gesto de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina 2025 que emocionó a todos

"Sí, veo que sos una persona que usa mucho el celular. Así que me nació de todo corazón regalarte un celu bien piola y bien facha para que puedas hacer tus videos ahí con más calidad, y la gente te va con toda", anunció el coach, sorprendiendo a todos.

"Esto está pasando en vivo, eh", aclaró Occhiato. "Nadie sabía lo que iba a suceder", agregó, dejando en claro que el regalo fue espontáneo.

"Sé que te puede ayudar mucho en lo que vos hagas, te quiero, guacho", cerró Luck Ra mientras le entregaba el teléfono a Nicolás, en un momento cargado de emoción y compañerismo.

Este domingo, el equipo liderado por Lali Espósito fue el encargado de inaugurar los Playoffs en La Voz Argentina 2025 (Telefe). Uno de los momentos más comentados de la noche fue protagonizado por Iara Lombardi, quien vivió una situación de tensión al detener su interpretación de manera inesperada.

La participante estaba cantando el estribillo de “Vuélveme a querer”, de Cristian Castro, cuando interrumpió su actuación, aparentemente por una desafinación. Desde su silla, Lali no dudó en brindarle apoyo: "¡Vamos, Iara! ¡Vamos, reina!", le gritó con entusiasmo.

Al finalizar la presentación, la cantante se acercó rápidamente para abrazarla y reconfortarla. "¡Arriba, che, qué hermosa!", le dijo con cariño. Visiblemente afectada, Iara explicó: "Hasta acá de los nervios". Luego agregó: "No sé qué me pasó, fue como en el medio, y...", dejando entrever que la emoción le jugó una mala pasada.

En ese momento, Soledad Pastorutti tomó la palabra con una mirada empática sobre lo ocurrido. "Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada", expresó con calidez.