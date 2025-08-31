A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
REDES

El tatuaje con el que Thiago Medina sorprendió tras su separación de Daniela Celis

En medio del escándalo por su vínculo con Katia “La Tana” Fenocchio y el dolor de Daniela Celis, Thiago Medina sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje.

31 ago 2025, 20:51
thiago medina, daniela celis
thiago medina, daniela celis

Luego de que Katia "La Tana" Fenocchio revelara que tuvo un encuentro íntimo con Thiago Medina, su expareja, Daniela Celis, no pudo contener la emoción y se quebró en vivo durante su participación en LAM (América TV), donde fue invitada la semana pasada.

Mientras el conflicto entre los ex Gran Hermano se intensificaba en redes sociales, Thiago sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo tatuaje que decidió hacerse en medio de la polémica.

Leé también

Romina Uhrig defendió a Thiago Medina y lanzó una dura frase contra Daniela Celis: "Sigue..."

romina uhrig defendio a thiago medina y lanzo una dura frase contra daniela celis: sigue...

A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió un video en el que se ve el diseño que eligió para su pierna izquierda: se trata de Naruto Uzumaki, el protagonista del popular animé Naruto.

La publicación generó una ola de reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en comentar con críticas hacia su actitud. “Es un nene y parece que no tiene dimensión de las cosas que hace”, “Daniela la está pasando mal y él se va a hacer un tatuaje”, “¿No pensaste en agarrar la pala?”, “Dani cuidando a sus hijas y este usando la plata para un tatuaje, ridículo”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes.

Embed

Daniela Celis confesó qué la lastimó del encuentro entre Thiago Medina y Katia Fenocchio

A pocos días del conmovedor llanto que protagonizó en LAM (América TV), Daniela Celis volvió a hablar públicamente sobre la controversia con Thiago Medina. En esta ocasión, reveló qué fue lo que más la afectó de su expareja, luego del vínculo íntimo que él mantuvo con Katia “La Tana” Fenocchio.

El 28 de agosto, durante una entrevista en Intrusos (América TV), la ex Gran Hermano conversó con Alejandro Guatti y explicó por qué se mostró tan vulnerable en el programa de Ángel de Brito. "Ya estoy mejor, estoy en frío y no más en caliente. Realmente no me lo esperaba, exploté. El fin de todo esto era re lindo, hacer una entrevista con un buen mensaje y de hecho está todo bien, nos llevamos re bien como padres separados. Fue un mal necesario quizás", expresó.

"Si lo sabía no lo hubiera preguntado y no se hubiera generado esto, me da mucha vergüenza lo que pasó, no me gusta estar en este lugar. Él es un diez como papá pero hay cosas como hombre que no me gustaron", agregó. También se refirió al descargo que Thiago hizo en redes sociales, donde calificó lo sucedido como un “teatro”: "Coincido en lo que dijo, sobre que no hay bandos, pero la palabra teatro no me gustó, si él piensa que estoy haciendo teatro no es así".

Además, Daniela compartió el dolor que le causó la situación, ya que tenía la esperanza de una reconciliación. "Me dolió mucho porque yo pensé que íbamos a seguir apostando en la relación, eso fue lo que me había hecho entender. Pero ya está, no tengo otra opción que llevarme bien con él", expresó. Thiago también se manifestó en su cuenta de Instagram, donde intentó aclarar que sus acciones no fueron malintencionadas y reafirmó los valores que lo representan.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Daniela Celis

Lo más visto