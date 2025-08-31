El tatuaje con el que Thiago Medina sorprendió tras su separación de Daniela Celis

Embed

Daniela Celis confesó qué la lastimó del encuentro entre Thiago Medina y Katia Fenocchio

A pocos días del conmovedor llanto que protagonizó en LAM (América TV), Daniela Celis volvió a hablar públicamente sobre la controversia con Thiago Medina. En esta ocasión, reveló qué fue lo que más la afectó de su expareja, luego del vínculo íntimo que él mantuvo con Katia “La Tana” Fenocchio.

El 28 de agosto, durante una entrevista en Intrusos (América TV), la ex Gran Hermano conversó con Alejandro Guatti y explicó por qué se mostró tan vulnerable en el programa de Ángel de Brito. "Ya estoy mejor, estoy en frío y no más en caliente. Realmente no me lo esperaba, exploté. El fin de todo esto era re lindo, hacer una entrevista con un buen mensaje y de hecho está todo bien, nos llevamos re bien como padres separados. Fue un mal necesario quizás", expresó.

"Si lo sabía no lo hubiera preguntado y no se hubiera generado esto, me da mucha vergüenza lo que pasó, no me gusta estar en este lugar. Él es un diez como papá pero hay cosas como hombre que no me gustaron", agregó. También se refirió al descargo que Thiago hizo en redes sociales, donde calificó lo sucedido como un “teatro”: "Coincido en lo que dijo, sobre que no hay bandos, pero la palabra teatro no me gustó, si él piensa que estoy haciendo teatro no es así".

Además, Daniela compartió el dolor que le causó la situación, ya que tenía la esperanza de una reconciliación. "Me dolió mucho porque yo pensé que íbamos a seguir apostando en la relación, eso fue lo que me había hecho entender. Pero ya está, no tengo otra opción que llevarme bien con él", expresó. Thiago también se manifestó en su cuenta de Instagram, donde intentó aclarar que sus acciones no fueron malintencionadas y reafirmó los valores que lo representan.