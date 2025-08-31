Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre y denunció una venganza en su contra: "Es..."

También Paleo dejó en claro que siente que la situación es una represalia hacia ella. "Esto no es contra mi mamá, es contra mí. Mi mamá lo es todo", dijo entre lágrimas. "Los que tienen que estar esposados son otras personas. Es una venganza contra mí", remarcó.

Escándalo: detuvieron a la madre de Ayelén Paleo por una causa de trata

Este miércoles, fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires Elizabeth Rodrigo, madre de la exvedette Ayelén Paleo. La mujer está acusada de formar parte de una organización vinculada a una presunta red de trata con fines de explotación sexual.

"Está acusada de sacarle fotos a las chicas. Había una red de gente que estaba en La Pampa y Santa Fe que tenía al menos diez/doce chicas trabajando en prostíbulos", explicó el periodista Carlos Salerno en Desayuno Americano (América TV).

Según la investigación, Rodrigo habría estado a cargo de tareas logísticas dentro de la banda, incluyendo la toma de fotografías a las víctimas para luego publicarlas en sitios de contenido para adultos.

"Es una banda que trabajaba con aplicaciones de servicios sexuales. Esta organización, integrada en su mayoría por mujeres, les cobraba el 90 por ciento de la comisión a las chicas que se prostituían. El detalle es que muchas veces las obligaban a viajar a destinos que las mujeres no querían", agregó Salerno al detallar el funcionamiento de la red.

"La madre de Paleo está señalada de ser quien fotografió a las chicas para que esas fotos se suban a la aplicación. Secuestraron gran cantidad de dinero, hay 4 personas implicadas con todo tipo de pruebas", añadió el periodista sobre el rol que habría tenido Rodrigo en la organización. El operativo incluyó 15 allanamientos y derivó en varias detenciones. Además, doce mujeres fueron rescatadas y asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

La causa se originó en noviembre del año pasado, tras una denuncia anónima recibida por la Policía Bonaerense. En ella se señalaba a una red que ofrecía supuestos trabajos de limpieza, pero que en realidad funcionaba como fachada para la prostitución.

Los investigadores determinaron que las víctimas eran obligadas a trasladarse cada diez o quince días entre distintos departamentos ubicados en La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, utilizando micros de larga distancia.

La madre de Ayelén Paleo habría cumplido funciones clave dentro de la organización, encargándose de la logística y de producir el material fotográfico que luego era publicado en plataformas de servicios sexuales.

Durante los allanamientos se incautaron computadoras, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, anotaciones, máquinas para contar dinero y una importante suma de efectivo. La causa está en manos de la UFI N° 1 de La Plata, bajo la dirección de la fiscal Cecilia Corfield.