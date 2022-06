Emilio Pérsico redobló sus críticas a Cristina Kirchner: "No entiende este nuevo capitalismo"

"No creo que sea una buena política desgastar a un Gobierno que vos creaste. No podés, por un problema de que las cosas no salieron como vos querías, bajarte del barco", cuestionó el dirigente social en declaraciones a CNN Radio.

"Cristina es un cuadro político formidable, de los mejores, y la queremos muchísimo. Con esto se está desgastando ella misma. Con esta pelea a cielo abierto no está avanzando", añadió, y advirtió que se trata de "un error político" por parte de la titular del Senado de la Nación.

En ese contexto, Pérsico aseguró que "ella no entiende este nuevo capitalismo, cree que se puede volver al pleno empleo", y explicó: "Este capitalismo no puede garantizar el trabajo para todos, la educación para todos. Hace falta generar un nuevo modelo. No hay que perder tiempo amansando a un capitalismo que no se puede amansar".

El funcionario y referente social reconoció que las críticas de Cristina Kirchner tienen "un componente político" que se enmarca en "la disputa política que está haciendo ella hacia el interior del Frente de Todos, con la cual no estoy de acuerdo".