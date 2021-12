Nación cruza a Larreta por el pacto fiscal: "Nosotros no promovemos aumento de impuestos como hizo Ciudad"

La encargada de responder al jefe de Gobierno opositor fue la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.

En diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada, Batakis aseguró que “desde el gobierno nacional en este consenso que firmamos con las provincias, no promovemos ningún aumento de impuesto” como advirtió, “sí lo hizo la Ciudad de Buenos Aires el año pasado” en referencia al ABL y la creación del impuesto financiero a las compras con tarjetas de crédito.

Qué plantea el Gobierno para el nuevo pacto fiscal 2022

Silvina Batakis en rueda de prensa en Casa Rosada.jpg

Consultada por A24.com sobre los detalles del nuevo Consenso Fiscal que firmarán los gobernadores el lunes, Batakis, aclaró que el punto central que quiere impulsar la Casa Rosada “es simplemente ratificar las alícuotas máximas que estaban vigentes en el 2019, 2020 y 2021”.

Dijo que el pacto fiscal además “ratificará la potestad y autonomía de las provincias para determinar sus propias alícuotas impositivas, pero que lo que hace el Gbierno nacional es justamente poner “un tope” para evitar aumentos de una jurisdicción que presionen al resto de las provincias.

“Lo que hacemos nosotros es volver a darle la autonomía política de las provincias para que decidan si aumentan o no con un tope”, dijo Batakis.

Batakis dijo que firmarán todas las provincias con excepción de La Pampa, San Luis que no habían firmado el pacto anterior y por eso no están obligadas a hacerlo ahora. En cambio, la funcionaria nacional advirtió que CABA puede no firmar, pero de no hacerlo perderá la seguridad jurídica.

larreta1.jpg Horacio Rodríguez Larreta al Gobierno: "Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación" (Foto: captura de YouTube).

La funcionaria del Ministerio del Interior, encargada de la relación financiera con las provincias, dijo que Rodríguez Larreta rechaza el consenso fiscal “porque ellos efectivamente están aumentando impuestos, eso es lo que tienen que saber todos los ciudadanos de la Ciudad, los porteños y porteñas”.

Y agregó: “pensemos que ellos aumentaron a través de su presupuesto y de sus leyes impositivas un 52% el ABL y también las patentes, más la creación que tuvieron de nuevo impuesto el año pasado más el aumento a los servicios financieros en las compras con tarjetas de crédito”.

El nuevo Consenso Fiscal en números

Télam 09/11/2017 Buenos Aires: La reunión con gobernadores encabezada por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada pasó a “un cuarto intermedio de una semana” para “ir puliendo” un acuerdo en base a una propuesta de “consenso fiscal” presentada hoy

A fines del año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Nación, las provincias (a excepción de San Luis y CABA), suscribieron el denominado Consenso Fiscal III, que "estableció un cronograma de reducción de alícuotas y se les prohibió a los gobernadores aumentar las alícuotas impositivas provinciales".

Batakis explició que cuando asumió Alberto Fernández "en 2019 los mandatarios provinciales reclamaron que Nación les devuelva su potestad y autonomía para decidir eventuales aumentos o reducciones de impuestos, y desde ese año se mantuvieron las alícuotas vigentes".

"Ellos ahora tendrán más seguridad jurídica porque este nuevo Conseos Fiscal que venimos consensuando desde hace dos meses -dijo Batakis- pueden aplicar alícuotas menores y tomar sus decisiones, lo que hace el Gobierno central es simplemente armonizar los máximos, poner topes" a los eventuales aumentos.

En diciembre pasado, 21 de las 24 provincias firmaron un acuerdo con el Poder Ejecutivo que habilita, entre otros puntos, a que los distritos puedan incrementar los impuestos con una previsión de recaudación cercana a los $70 mil millones anuales. A cambio, las provincias se comprometieron a no iniciar juicios y suspender los procesos en curso respecto a la discusión sobre coparticipación federal, a transferencias de competencias y afectaciones de recursos, a excepción de las que tengan sentencia firme.

La firma del convenio, en ese momento, coincidió con los roces que se presentaban entre la Ciudad y Gobierno, cuando este último realizó un recorte en la coparticipación que le correspondía al distrito de Rodríguez Larreta. La justificación de la medida, de trasladar los fondos, se debió a que la provincia de Buenos Aires atravesaba un conflicto con la Policía.

Según explicó Batakis en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, se trata de impuestos provinciales entre los que figuran Ingresos Brutos, Inmobiliaros, sellos y automotores para los cuales, la Nación definirá los parámetros para establecer las alícuotas.