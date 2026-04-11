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No se la dejó pasar

Mirtha Legrand sorprendió a Reynaldo Sietecase con un reproche en público: "Hace diez años..."

Mirtha Legrand no dejó pasar la oportunidad y le pasó factura en vivo a Reynaldo Sietecase durante su paso por la mesa. Mirá el momento y la respuesta del periodista.

11 abr 2026, 23:14
Mirtha Legrand sorprendió a Reynaldo Sietecase con un reproche en público: Hace diez años...
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Mirtha Legrand sorprendió a Reynaldo Sietecase con un reproche en público: "Hace diez años..."

Mirtha Legrand tiene un estilo inconfundible a la hora de conducir: no le teme a las preguntas incómodas y suele ir directo al punto, sin rodeos. Esa impronta, construida a lo largo de décadas, es la que le da identidad a La Noche de Mirtha (El Trece), donde cada cena puede transformarse en un terreno imprevisible.

Este 11 de abril, Reynaldo Sietecase volvió a sentarse a la mesa de la Chiqui en después de una década, en una mesa que compartió con Baby Etchecopar, Mariana Brey y Belén Francese.

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Su regreso tuvo un momento particular apenas comenzada la cena, cuando la conductora no dejó pasar su larga ausencia y fue directo al punto, fiel a su estilo. “¿Es verdad que hace diez años que no venías a mi programa? ¿Qué pasó en nuestras vidas? ”, le lanzó de manera armoniosa, generando un instante de sorpresa que rápidamente captó la atención de todos en la mesa.

Lejos de esquivar la pregunta, el periodista respondió con sinceridad y un tono respetuoso: “Usted andaba por un canal y yo por el otro, competían, eso hacía todo más difícil. Me gusta venir mucho acá, me gusta su manera de preguntar ”.

Como gesto tras ese ida y vuelta, Sietecase decidió agasajar a la conductora con un obsequio especial: un libro sobre su padre. El detalle, cargado de significado, terminó de afianzar el clima de cercanía y le sumó un tono emotivo a una noche que ya venía dejando varios momentos destacados.

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Qué artista confesó su parentesco con Mirtha Legrand

En una nueva emisión de Otro Día Perdido (El Trece), el clima distendido de las entrevistas volvió a dar lugar a una revelación inesperada. Esta vez, el protagonista fue Emanero, quien sorprendió a todos al dejar entrever un vínculo familiar con Mirtha Legrand que nadie tenía en el radar.

La charla fluía con normalidad hasta que Mario Pergolini decidió ir al punto con una consulta que descolocó al músico. “Me enteré, ¿Sos pariente de Mirtha Legrand?”, preguntó sin rodeos. Entre risas y algo incómodo, Emanero respondió: “ Algo así. Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”. Incluso admitió que, cuando tuvo la oportunidad de coincidir con la familia en televisión, prefirió no mencionarlo.

Ante la sorpresa generalizada en el estudio, el cantante intentó explicar cómo se da ese parentesco, remontándose a generaciones anteriores. “Yo tengo a mi madre, que tiene cinco hermanos. Juanita tiene a la suya, que es Marcela, y ella tiene a su mamá, que es Mirtha, mientras que la mía tenía un papá llamado Ángel Martínez. La Chiqui y mi abuelo Ángel tenían padres que eran hermanos ”, detalló, en un intento de ordenar el árbol genealógico.

Luego, buscó simplificar la explicación con una síntesis más clara: “Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España a Coronel Dorrego: uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje; y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje ”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Entre asombro y humor, Pergolini no dudó en sacar su propia conclusión: “Para mí sos pariente de Mirtha”. Sin embargo, Emanero bajó el tono de la revelación y prefirió restarle importancia, aclarando que se trata de un vínculo lejano.

Finalmente, cuando le preguntaron cómo se definiría ese parentesco, respondió con timidez: “Creo que abuela segunda ”. Y, para cerrar, dejó en claro su postura: “ Lo vuelvo a aclarar por las dudas, es un dato de color. Las familias nunca se conocieron y no lo quería contar porque no quiero que digan que me quiero agarrar de algo ”.

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