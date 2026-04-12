Escala la guerra: Líbano confirma 2.020 muertos por bombardeos israelíes

En las últimas 24 horas, la Unidad de Riesgos y Desastres reportó 97 nuevas muertes y 133 heridos, lo que evidencia que el conflicto sigue activo y en expansión.

Las autoridades advirtieron que el balance aún es preliminar, ya que los equipos de rescate continúan trabajando entre escombros y restos humanos. La identificación de víctimas se ve demorada por la necesidad de realizar pruebas de ADN, lo que podría modificar las cifras finales.

La guerra sigue

Tensiones internacionales y negociaciones fallidas

En paralelo, el conflicto se entrelaza con tensiones más amplias en la región. Irán y Estados Unidos habían anunciado un cese al fuego, que Israel dijo respetar, aunque aclaró que no incluía a Líbano, lo que generó rechazo tanto de Teherán como del mediador, Pakistán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su gobierno está dispuesto a mantener negociaciones directas con Beirut para alcanzar relaciones pacíficas, aunque sostuvo la continuidad de las operaciones militares en territorio libanés.

Por su parte, Irán condicionó cualquier avance diplomático con Washington al cese de los ataques en Líbano y al levantamiento de sanciones.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se desarrollaban en Islamabad, terminaron sin acuerdo tras más de 20 horas de diálogo. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, se retiró luego de presentar lo que calificó como su “oferta final”.

“Hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas”, afirmó Vance, sin dar detalles sobre los próximos pasos, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del conflicto.