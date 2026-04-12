Escala la guerra: Líbano confirma 2.020 muertos por bombardeos israelíes
El Ministerio de Salud libanés confirmó que las víctimas fatales ya superan las 2.000, mientras los heridos pasan los 6.400 en medio de una escalada militar que no da tregua y eleva la tensión en toda la región.
La nueva escalada en Medio Oriente vuelve a encender alarmas globales. Según informaron autoridades libanesas, el número de víctimas por los ataques de Israel en territorio de Líbano ya supera las 2.000 muertes, mientras que los heridos ascienden a más de 6.400.
De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, el saldo actualizado es de 2.020 fallecidos y 6.436 personas heridas, en medio de una ofensiva que se intensificó en las últimas semanas. Las cifras incluyen víctimas en distintas regiones del país, no solo en la frontera sur, lo que refleja la magnitud de los bombardeos y los enfrentamientos.
Escalada tras el reinicio del conflicto
El repunte de la violencia se remonta al 2 de marzo, cuando el grupo chiita Hezbolá confirmó el lanzamiento de cohetes desde el sur de Líbano hacia Israel. Fue el primer ataque desde el alto el fuego acordado el 27 de noviembre de 2024, lo que marcó el quiebre de una tregua que había traído relativa calma a la zona.
A partir de ese momento, Israel amplió su campaña militar y extendió los ataques a diferentes puntos del territorio libanés, más allá de las zonas fronterizas tradicionales.
En las últimas 24 horas, la Unidad de Riesgos y Desastres reportó 97 nuevas muertes y 133 heridos, lo que evidencia que el conflicto sigue activo y en expansión.
Las autoridades advirtieron que el balance aún es preliminar, ya que los equipos de rescate continúan trabajando entre escombros y restos humanos. La identificación de víctimas se ve demorada por la necesidad de realizar pruebas de ADN, lo que podría modificar las cifras finales.
Tensiones internacionales y negociaciones fallidas
En paralelo, el conflicto se entrelaza con tensiones más amplias en la región. Irán y Estados Unidos habían anunciado un cese al fuego, que Israel dijo respetar, aunque aclaró que no incluía a Líbano, lo que generó rechazo tanto de Teherán como del mediador, Pakistán.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su gobierno está dispuesto a mantener negociaciones directas con Beirut para alcanzar relaciones pacíficas, aunque sostuvo la continuidad de las operaciones militares en territorio libanés.
Por su parte, Irán condicionó cualquier avance diplomático con Washington al cese de los ataques en Líbano y al levantamiento de sanciones.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se desarrollaban en Islamabad, terminaron sin acuerdo tras más de 20 horas de diálogo. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, se retiró luego de presentar lo que calificó como su “oferta final”.
“Hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas”, afirmó Vance, sin dar detalles sobre los próximos pasos, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del conflicto.