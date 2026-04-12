El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) mantiene activa una herramienta clave para acompañar a quienes pierden su empleo en el sector agrario: la Prestación por Desempleo.
El RENATRE actualizó la Prestación por Desempleo con nuevos montos y condiciones. A quiénes está dirigida, cuánto se cobra y qué pasos hay que seguir para solicitarla.
RENATRE activó pagos por desempleo: requisitos, montos y cómo acceder
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) mantiene activa una herramienta clave para acompañar a quienes pierden su empleo en el sector agrario: la Prestación por Desempleo.
Se trata de un beneficio integral que no solo incluye un ingreso mensual, sino también cobertura de salud, asignaciones familiares y otros derechos que buscan sostener a los trabajadores rurales en momentos críticos.
Además, con la última actualización vigente, el monto puede alcanzar cifras significativas, lo que vuelve a este programa uno de los más importantes dentro del sistema de seguridad social rural.
La Prestación por Desempleo forma parte del Sistema Integral de Prestaciones del RENATRE y está destinada a trabajadores rurales que quedaron sin empleo de manera involuntaria.
El beneficio no se limita únicamente a un pago económico. Incluye:
Esto último es clave: mientras se cobra el beneficio, ese período cuenta como años de aportes para la jubilación.
Según las últimas actualizaciones del organismo, el monto de la prestación tiene valores escalonados:
El importe final depende de factores como:
Además, existe un dato clave: los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a una extensión del beneficio por 6 meses adicionales, cobrando el 70% del monto original si continúan desempleados.
El programa está dirigido exclusivamente a trabajadores rurales registrados que cumplan ciertas condiciones.
Para acceder es necesario:
Además, se exige un mínimo de aportes:
El RENATRE también establece exclusiones claras. No pueden acceder quienes:
Tampoco alcanza a trabajadores de otros regímenes como casas particulares, sector público o empleados fuera del ámbito agrario.
Para iniciar el trámite, es fundamental contar con la documentación completa. Entre los requisitos principales se incluyen:
El tipo de documentación puede variar según la causa de finalización del vínculo laboral (despido, finalización de contrato, quiebra del empleador, etc.).
El RENATRE simplificó el acceso al beneficio incorporando canales digitales.
Actualmente, se puede solicitar:
El proceso incluye:
También se puede consultar el estado del trámite y las fechas de cobro por estos canales.
El pago se realiza mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre del beneficiario.
En caso de no tener cuenta, el RENATRE gestiona la apertura en el Banco Nación para garantizar el cobro.
Los pagos se organizan en calendarios mensuales, según terminación de DNI, y se informan periódicamente en el sitio oficial.
La duración del beneficio no es fija. Depende directamente del historial laboral del trabajador.
Es decir:
Además, como se mencionó, existe la posibilidad de extender el beneficio si se cumplen ciertos requisitos de edad y continuidad en el desempleo.
Quienes acceden a la prestación deben cumplir con una serie de condiciones para no perder el beneficio.
Entre las principales obligaciones se encuentran:
El incumplimiento puede derivar en la suspensión o baja del beneficio.
Uno de los puntos más importantes es que el beneficiario debe notificar al RENATRE si consigue empleo.
Si no lo hace:
Este control busca evitar incompatibilidades con ingresos laborales.
Más allá del dinero mensual, el programa incluye ventajas poco difundidas:
Esto lo convierte en un sistema más amplio que un simple seguro de desempleo.
El trabajo rural tiene características particulares:
Por eso, la Prestación por Desempleo del RENATRE cumple un rol central al brindar contención económica y social en períodos sin actividad.