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RENATRE activó pagos por desempleo: requisitos, montos y cómo acceder

El RENATRE actualizó la Prestación por Desempleo con nuevos montos y condiciones. A quiénes está dirigida, cuánto se cobra y qué pasos hay que seguir para solicitarla.

RENATRE activó pagos por desempleo: requisitos

RENATRE activó pagos por desempleo: requisitos, montos y cómo acceder
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Cómo cobrar la ayuda económica de ANSES por desempleo.

Se trata de un beneficio integral que no solo incluye un ingreso mensual, sino también cobertura de salud, asignaciones familiares y otros derechos que buscan sostener a los trabajadores rurales en momentos críticos.

Además, con la última actualización vigente, el monto puede alcanzar cifras significativas, lo que vuelve a este programa uno de los más importantes dentro del sistema de seguridad social rural.

Qué es la Prestación por Desempleo del RENATRE

La Prestación por Desempleo forma parte del Sistema Integral de Prestaciones del RENATRE y está destinada a trabajadores rurales que quedaron sin empleo de manera involuntaria.

El beneficio no se limita únicamente a un pago económico. Incluye:

  • Prestación mensual en dinero
  • Cobertura médico-asistencial para el trabajador y su familia
  • Asignaciones familiares a través de ANSES
  • Servicio de sepelio
  • Cómputo del tiempo como aporte previsional

Esto último es clave: mientras se cobra el beneficio, ese período cuenta como años de aportes para la jubilación.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en 2026

Según las últimas actualizaciones del organismo, el monto de la prestación tiene valores escalonados:

  • Monto mínimo: $173.250
  • Monto máximo: $346.500

El importe final depende de factores como:

  • Historial laboral
  • Cantidad de aportes
  • Tipo de actividad (permanente o temporaria)

Además, existe un dato clave: los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a una extensión del beneficio por 6 meses adicionales, cobrando el 70% del monto original si continúan desempleados.

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Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

El programa está dirigido exclusivamente a trabajadores rurales registrados que cumplan ciertas condiciones.

Para acceder es necesario:

  • Tener CUIL activo
  • Estar en situación legal de desempleo
  • Estar inscripto en RENATRE
  • Realizar la solicitud dentro de los 90 días posteriores al despido

Además, se exige un mínimo de aportes:

  • Trabajadores permanentes: al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años
  • Trabajadores temporarios o de temporada: 180 jornadas trabajadas en los últimos 36 meses

Quiénes NO pueden cobrar este beneficio

El RENATRE también establece exclusiones claras. No pueden acceder quienes:

  • Sean monotributistas o autónomos
  • Estén trabajando actualmente
  • Perciban otros ingresos laborales
  • No pertenezcan al régimen de trabajo rural

Tampoco alcanza a trabajadores de otros regímenes como casas particulares, sector público o empleados fuera del ámbito agrario.

Qué documentación se necesita

Para iniciar el trámite, es fundamental contar con la documentación completa. Entre los requisitos principales se incluyen:

  • DNI
  • Telegrama o comprobante de despido
  • Últimos recibos de sueldo
  • Constancia de CBU bancaria
  • Documentación del grupo familiar (si corresponde)

El tipo de documentación puede variar según la causa de finalización del vínculo laboral (despido, finalización de contrato, quiebra del empleador, etc.).

Cómo hacer el trámite paso a paso

El RENATRE simplificó el acceso al beneficio incorporando canales digitales.

Actualmente, se puede solicitar:

  • A través del WhatsApp oficial “Pampa”
  • En delegaciones del organismo
  • Mediante atención telefónica gratuita

El proceso incluye:

  • Presentar la documentación requerida
  • Completar la solicitud
  • Esperar la evaluación del organismo
  • Recibir la aprobación y el cronograma de pagos

También se puede consultar el estado del trámite y las fechas de cobro por estos canales.

Cómo y cuándo se cobra

El pago se realiza mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre del beneficiario.

En caso de no tener cuenta, el RENATRE gestiona la apertura en el Banco Nación para garantizar el cobro.

Los pagos se organizan en calendarios mensuales, según terminación de DNI, y se informan periódicamente en el sitio oficial.

Cuánto dura la prestación

La duración del beneficio no es fija. Depende directamente del historial laboral del trabajador.

Es decir:

  • Cuantos más aportes tenga, mayor será la cantidad de cuotas
  • Se calcula en base a los últimos 3 años de actividad

Además, como se mencionó, existe la posibilidad de extender el beneficio si se cumplen ciertos requisitos de edad y continuidad en el desempleo.

Obligaciones del beneficiario

Quienes acceden a la prestación deben cumplir con una serie de condiciones para no perder el beneficio.

Entre las principales obligaciones se encuentran:

  • Informar si vuelven a trabajar dentro de los 5 días hábiles
  • Participar en capacitaciones si son convocados
  • Mantener actualizados sus datos
  • Aceptar controles del organismo

El incumplimiento puede derivar en la suspensión o baja del beneficio.

Qué pasa si conseguís trabajo mientras cobrás

Uno de los puntos más importantes es que el beneficiario debe notificar al RENATRE si consigue empleo.

Si no lo hace:

  • Se suspende el beneficio
  • Puede perder el derecho a cobrar cuotas pendientes

Este control busca evitar incompatibilidades con ingresos laborales.

Beneficios adicionales que muchos no conocen

Más allá del dinero mensual, el programa incluye ventajas poco difundidas:

  • Cobertura de salud durante todo el período
  • Acceso a asignaciones familiares
  • Servicio de sepelio para el grupo familiar
  • Ayuda social en casos especiales

Esto lo convierte en un sistema más amplio que un simple seguro de desempleo.

Por qué este beneficio es clave en el sector rural

El trabajo rural tiene características particulares:

  • Alta estacionalidad
  • Contratos temporarios
  • Mayor informalidad en algunos sectores

Por eso, la Prestación por Desempleo del RENATRE cumple un rol central al brindar contención económica y social en períodos sin actividad.

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