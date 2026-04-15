En medio del paro, el titular de PAMI negó recortes y aseguró que los médicos "atendieron normalmente"

"Quiero dejar en claro que la atención en todo el país de los afiliados del PAMI no ha sido resentida", reafirmó.

La cobertura de medicamentos

"No hay ningún recorte de medicamentos. La cobertura sigue como siempre, la habitual", sostuvo Leguízamo frente a los reclamos. En esa línea, el funcionario destacó que "PAMI es la obra social que más cobertura da en medicamentos" e insistió en que la obra social de los jubilados "no recortó medicamentos".

"No hay medicamento que un jubilado tenga que pagar por su cuenta", indicó frente a versiones que denuncian que hay medicamentos que ya no perciben el descuento de la obra social. El director ejecutivo ponderó "la cobertura que da PAMI en enfermedades crónicas, enfermedades graves como las oncológicas, los descuentos que tenemos del 100% en otra serie de patologías crónicas, los descuentos más importantes entre el 50, 60 y el 80% que da PAMI en los medicamentos, más los subsidios sociales que tenemos al 100%".

Farmacias, ópticas y turnos

Leguízamo respondió también a consultas que le retrasmitió Feinmann sobre atrasos en el pago a farmacias y a ópticas, así como dificultades para acceder a turnos.

"Los vencimientos de los pagos al 31 de marzo fueron efectuados. No hay atrasos. Las farmacias siguen atendiendo y no hay recorte de medicamentos para los jubilados", insistió una vez más. También negó que haya "renuncias o que los médicos de cabecera no estén atendiendo".

En cuanto a los turnos, si bien reconoció que "puede haber algún retraso" señaló que "en relación al sistema de salud, en general, no tenemos los retrasos que está habiendo en otros lugares".

Además, descartó que haya faltante de vacunas y sostuvo que "la campaña de vacunación antigripal ya la empezamos en marzo, se distribuyó en todos los puntos del país".

Respecto al retraso en el pago a las ópticas, explicó que se debe a un auditoría que lleva adelante la obra social. "El PAMI mira y audita cosa que hace muchos años se había dejado de hacer. Tenemos 30 mil prestadores, los seis millones de afiliados, hemos ido auditando diferentes sectores ahora les tocó a las ópticas. Hemos percibido muchos desvíos. Estamos haciendo esas auditorías y después se va a hacer el pago que corresponda sin ningún tipo de inconveniente".

El cambio del sistema

El funcionario explicó que en "el sistema anterior" los médicos del PAMI "cobraban $950 de cápita" y que con el nuevo sistema "ahora van a cobrar $2.100". "Es un 120% de aumento. No es por consulta sino por todos los afiliado que van a tener", agregó e indicó que, generalmente, un médico tiene asignado alrededor de 1000 pacientes.

"Yo pago ese monto cerrado independientemente de la cantidad de consultas que haga. Puede hacer una, 10, cinco o 100", precisó sobre la modificación.

Antes de la modificación, el sistema establecía un pago fijo de $940 pesos por paciente asignado y un adicional de $5.000 por cada consulta realizada y validada. Asimismo, una vez al año, el chequeo anual otorgaba $10.000 extra.

Por último, Leguízamo remarcó que su gestión se encuentra "ordenando la institución" expresó que "abogamos y ponemos el foco en el afiliado, para que cada afiliado reciba lo que corresponde y lo que necesita".