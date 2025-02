Escándalo cripto: la cronología de $LIBRA y el tuit de Milei que desató la polémica

Embed

Muchos de los inversores confiaron en la recomendación de Milei, de ellos una porción muy importante fueron militantes libertarios. El incentivo no vino solo por parte del Presidente: referentes y promotores de su gestión, desde el comunicador Daniel “El Gordo Dan” Parisini hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, José Luis Espert o Damián Arabia retuitearon a Milei promocionando la cripto.

El escándalo de la criptomoneda desató una crisis política y financiera sin precedentes desde que asumió Milei, y la oposición política no tardó en reaccionar. Milei recibió varias denuncias, entre ellas por estafa, y desde las bancas opositoras piden juicio político.

La cronología del escándalo de la criptomoneda $LIBRA

$LIBRA se lanzó al mercado el viernes y en unas pocas horas registró una fuerte suba de precios, que le permitió alcanzar una capitalización de mercado de más de 4 mil millones de dólares, según datos de consultoras especializadas en el negocio de criptoactivos.

A partir de una publicación de Milei en sus redes sociales, los precios se dispararon. El Presidente apoyaba la iniciativa y aseguraba que el mundo quiere invertir en la Argentina.

De inmediato, surgió demanda en la cripto. Los bots que estaban preparados para realizar la compra de $LIBRA y el precio de la criptomoneda pegó un gran salto. La demanda de la moneda virtual crecía a medida que pasaban los minutos.

Recién con el correr de las horas, cuando era bastante claro que podía ser un engaño del tipo rug pull (que dejó a escasísimos ganadores y miles de billeteras cripto estafadas) el Gobierno se alertó: Milei borró el tuit e hizo su descargo al decir que no tenía vínculo con “Viva la Libertad Project” y que no estaba “interiorizado de los pormenores del proyecto”. “Luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, agregó el Presidente en su tuit.

tuit milei .jpg

Cuarenta minutos después de que Milei borró el tuit, el precio de $LIBRA retrocedió nuevamente a US$ 0,00001. Parisini, Menem y Espert borraron los posteos. El segundo tweet de Milei, el de la aclaración, fue reposteado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, entre otros.