Menem intentó proseguir el orden de la sesión que transitaba el bloque de cuestiones de privilegio, pero el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, tomó el micrófono y le avisó al titular de la Cámara que hasta que retirase al agresor, no iba a tolerar la continuidad de la sesión.

En medio de ese intercambio, que ya estaba escalando en nivel de tensión con murmullos de uno y otro lado, se coló en la discusión el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, quien señaló que “no es tolerable los abucheos”, porque “si no esto es una cancha de fútbol”.

“Hasta que se retire el que profirió un insulto a la señora Bregman, no podemos seguir”, expresó Germán Martínez.

“No va a pasar más. Me comprometo a que mientras sea presidente no va a volver a ocurrir este tipo de cuestiones. No escuché lo que dijo. Si pasa me voy a ocupar de retirarlos en el acto. Hay buena fe. Voy a ser el primero en cumplir las normas de respeto. Voy a ejercer mi autoridad. Continuemos, por favor”, le respondió Menem

El presidente de la Cámara intentó continuar la sesión y esquivar el pedido, pero varios bloques insistieron que cambie su postura.

Fue Carla Carrizo (UCR) quien también le pidió que desalojara al “agitador profesional”, y luego la solicitud fue reforzada por Silvia Lospennato como moción de orden para poder recuperar la serenidad del debate.

Finalmente, a Menem no le quedó más remedio que ceder e instruyó al personal de seguridad para que le dieran salida al hombre que había generado el incidente con Bregman.

Ley ómnibus: quién era el empresario al que echaron del Congreso

De acuerdo con fuentes parlamentarias, se trataría de Tomás Agote, en cuya perfil de la red social LinkedIn se presenta como cofundador de la firma Patagonia IT Solutions.

En su cuenta de X, en tanto, aparecen varias publicaciones favorables al gobierno de Javier Milei. Luego de ser retirado del recinto, personal de seguridad del Congreso pudo identificarlo a través de la credencial que poseía y que lo habilitaba como visitante.