El Gobierno oficializó más aumentos de luz y gas para septiembre: ¿cómo queda el tarifario?

El Gobierno oficializó este lunes nuevos aumentos en las tarifas de energía, con subas que oscilan entre 2 y 3% para las tarifas de los servicios de gas y electricidad, que se verán reflejados en las facturas de septiembre.
El ENRE y el ENARGAS autorizaron los aumentos de septiembre para la luz y el gas. ¿De cuánto serán las nuevas tarifas?
El Gobierno de Javier Milei oficializó nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre. Cómo será el impacto en las facturas según nivel de consumo. Foto: Archivo
El Gobierno oficializó este lunes nuevos aumentos en las tarifas de energía, con subas que oscilan entre 2 y 3% para las tarifas de los servicios de gas y electricidad, que se verán reflejados en las facturas de septiembre.
Los incrementos quedaron establecidos por una serie de resoluciones de los entes reguladores de la electricidad, el ENRE y del gas, ENARGAS.
En el caso de la electricidad, el incremento final en las facturas que recibirán los usuarios será del 2,97% para Edenor y del 2,90% para Edesur con relación a los precios pagados en agosto.
En el caso de la tarifa de electricidad, los usuarios de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantienen bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.
En cuanto al servicio de gas se calcula un alza promedio de 2%. En este caso resulta más complicado establecer un parámetro debido a los diferentes segmentos y regiones.
En la resolución 614 del ENRE, se aprobó un incremento mensual considerando las variaciones registradas en el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el INDEC, que en el mes de julio de 2025 resultaron del 2,85% y 1,9%, respectivamente.
Que dadas las ponderaciones establecidas en la fórmula del mecanismo de actualización, el porcentaje de ajuste del CPD de la distribuidora es del 2,54%.
En la resolución 622/2025 del ENARGAS, establece la actualización del cálculo de tarifas en el transporte del gas, y repercutirá en un promedio del 2 % en las facturas de consumo de los usuarios.