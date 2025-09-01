El Gobierno oficializó más aumentos de luz y gas para septiembre: ¿cómo queda el tarifario?

El impacto en las tarifas dependerá de la categoría de cada usuario

En el caso de la tarifa de electricidad, los usuarios de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantienen bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

En cuanto al servicio de gas se calcula un alza promedio de 2%. En este caso resulta más complicado establecer un parámetro debido a los diferentes segmentos y regiones.

Cómo se aplicarán los aumentos de Luz

En la resolución 614 del ENRE, se aprobó un incremento mensual considerando las variaciones registradas en el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el INDEC, que en el mes de julio de 2025 resultaron del 2,85% y 1,9%, respectivamente.

Que dadas las ponderaciones establecidas en la fórmula del mecanismo de actualización, el porcentaje de ajuste del CPD de la distribuidora es del 2,54%.

El aumento del gas

En la resolución 622/2025 del ENARGAS, establece la actualización del cálculo de tarifas en el transporte del gas, y repercutirá en un promedio del 2 % en las facturas de consumo de los usuarios.