En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Tarifas
Casa Rosada

El Gobierno oficializó más aumentos de luz y gas para septiembre: ¿cómo queda el tarifario?

El ENRE y el ENARGAS autorizaron los aumentos de septiembre para la luz y el gas. ¿De cuánto serán las nuevas tarifas?

El Gobierno de Javier Milei oficializó nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre. Cómo será el impacto en las facturas según nivel de consumo. Foto: Archivo

El Gobierno de Javier Milei oficializó nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para septiembre. Cómo será el impacto en las facturas según nivel de consumo. Foto: Archivo

El Gobierno oficializó este lunes nuevos aumentos en las tarifas de energía, con subas que oscilan entre 2 y 3% para las tarifas de los servicios de gas y electricidad, que se verán reflejados en las facturas de septiembre.

Leé también Escándalo de los audios: el gobierno denunció "una operación de inteligencia ilegal" contra Karina Milei
El Gobierno presentó una denuncia judicial por la grabación de conversaciones en Casa Rosada y el escandalo de los audios de las coimas de Diego Spagnuolo. Foto: Achivo.

Los incrementos quedaron establecidos por una serie de resoluciones de los entes reguladores de la electricidad, el ENRE y del gas, ENARGAS.

En el caso de la electricidad, el incremento final en las facturas que recibirán los usuarios será del 2,97% para Edenor y del 2,90% para Edesur con relación a los precios pagados en agosto.

El impacto en las tarifas dependerá de la categoría de cada usuario

En el caso de la tarifa de electricidad, los usuarios de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantienen bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

En cuanto al servicio de gas se calcula un alza promedio de 2%. En este caso resulta más complicado establecer un parámetro debido a los diferentes segmentos y regiones.

Cómo se aplicarán los aumentos de Luz

En la resolución 614 del ENRE, se aprobó un incremento mensual considerando las variaciones registradas en el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y en el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el INDEC, que en el mes de julio de 2025 resultaron del 2,85% y 1,9%, respectivamente.

Que dadas las ponderaciones establecidas en la fórmula del mecanismo de actualización, el porcentaje de ajuste del CPD de la distribuidora es del 2,54%.

El aumento del gas

En la resolución 622/2025 del ENARGAS, establece la actualización del cálculo de tarifas en el transporte del gas, y repercutirá en un promedio del 2 % en las facturas de consumo de los usuarios.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Tarifas Gas Electricidad ENARGAS ENRE
Notas relacionadas
Conversaciones íntimas en la Casa Rosada en la semana más tensa desde que Milei llegó al poder
Manuel Adorni sobre los supuestos audios de Karina Milei: "Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada"
Motosierra en el Estado: ¿cuántos empleados públicos cortó Milei en 20 meses de gestión?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar