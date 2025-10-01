La sincera confesión de Oriana Sabatini: cómo vive los cambios físicos del embarazo y su relación con la comida

Al hablar sobre la exposición mediática, Romi Scalora mencionó que Oriana fue una de las figuras públicas a las que más veces se le adjudicaron embarazos en redes. La artista respondió con naturalidad: "Nunca me jodió que me hayan embarazado. Por ahí sí, me acuerdo de una vez de que agarraron una foto mía que tenía pancita, porque estaba de atracón en atracón".

Y cerró con una crítica al prejuicio que muchas veces recae sobre el cuerpo femenino: "Sí, me parecía raro el concepto de que porque una mujer suba de peso de repente tiene que estar embarazada, esa es la única opción, no puede haber engordado porque comió. Eso me parecía rarísimo".

Embed

¿Cuándo nacerá la bebé de Oriana Sabatini y Paulo Dybala?

Este miércoles Oriana Sabatini, en LAM (América TV), compartió una noticia muy especial: reveló el sexo de su primer hijo junto a Paulo Dybala. La cantante, que atraviesa un momento de plenitud personal, se mostró distendida y con buen humor durante la videollamada desde Roma, donde vive con el futbolista.

Ángel de Brito quiso saber cómo fue el momento en que Oriana le comunicó la noticia a su pareja. "¿Cómo se lo dijiste a Paulo?", preguntó el conductor. "Cuando llegué a las vacaciones, dije: 'Voy a esperar 15 días'. Después, claro, me di cuenta de que si no me estaba viniendo por otro tema, ahí tenía un problema grave. Y le dije: 'No, escúchame. Te espero después del entrenamiento. Nos hacemos el test. Y así fue'. Y lo hicimos juntos y vimos ahí que había enganchado", relató la artista.

Durante la charla, Oriana se abrió emocionalmente y habló sobre sus miedos frente a esta nueva etapa. "Tengo un cagazo terrible", confesó sin vueltas. Luego profundizó: "Me cuesta la parte de crecer. No te voy a mentir. Me cuesta mucho cerrar una etapa. Yo tengo el síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer y a veces veo madres que pierden su identidad".

En ese momento, Adabel Guerrero intervino con una pregunta que generó expectativa en el estudio: "¿Y prefieren que sea nene o nena?". "Es una nena igual", reveló Oriana, provocando aplausos y celebraciones entre los panelistas.

La conversación siguió con una consulta sobre los posibles nombres para la bebé. "Estamos ahí. Están pensando. Tenía algunos anotados. Tengo algunos que ya me gustan desde hace mucho. Pero esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos. Y yo soy medio como cabeza dura, ¿viste? Si me gusta uno es como que te obligo", respondió entre risas, dejando ver su entusiasmo.

Finalmente, Ángel quiso saber cuándo está previsto el nacimiento. "Tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre (Catherine Fulop), que es el 11 de marzo", reveló Oriana.