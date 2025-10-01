La sincera confesión de Oriana Sabatini: cómo vive los cambios físicos del embarazo y su relación con la comida

Este miércoles Oriana Sabatini se abrió emocionalmente en una extensa entrevista con LAM (América TV), donde abordó temas profundos relacionados con su cuerpo y su vínculo con la alimentación.
Durante la charla, Mónica Farro le preguntó: "¿Tenés algún tema con tu cuerpo a futuro?". La respuesta de Oriana fue contundente: "Todos", y sostuvo con sinceridad: "Toda la vida tuve una mala relación con la comida".
La cantante explicó que recientemente comenzó un tratamiento más profesional para abordar esta problemática. "Recién ahora empecé un tratamiento más profesional porque estaba buscando y quería hacer las cosas bien, estar super ordenada. La pérdida de control para una persona que ha sufrido toda la vida trastornos alimenticios es muy difícil", expresó.
También compartió cómo vivió los primeros meses de embarazo, marcados por cambios físicos y emocionales. "Los primeros tres meses me costaron mucho. Cuando te empieza a cambiar el cuerpo, la gente te dice: 'Bueno, pero estás creando vida y tenés un bebé adentro'. No es tanto por el cuerpo, sino porque habías logrado una estabilidad", reflexionó.
Al hablar sobre la exposición mediática, Romi Scalora mencionó que Oriana fue una de las figuras públicas a las que más veces se le adjudicaron embarazos en redes. La artista respondió con naturalidad: "Nunca me jodió que me hayan embarazado. Por ahí sí, me acuerdo de una vez de que agarraron una foto mía que tenía pancita, porque estaba de atracón en atracón".
Y cerró con una crítica al prejuicio que muchas veces recae sobre el cuerpo femenino: "Sí, me parecía raro el concepto de que porque una mujer suba de peso de repente tiene que estar embarazada, esa es la única opción, no puede haber engordado porque comió. Eso me parecía rarísimo".
Este miércoles Oriana Sabatini, en LAM (América TV), compartió una noticia muy especial: reveló el sexo de su primer hijo junto a Paulo Dybala. La cantante, que atraviesa un momento de plenitud personal, se mostró distendida y con buen humor durante la videollamada desde Roma, donde vive con el futbolista.
Ángel de Brito quiso saber cómo fue el momento en que Oriana le comunicó la noticia a su pareja. "¿Cómo se lo dijiste a Paulo?", preguntó el conductor. "Cuando llegué a las vacaciones, dije: 'Voy a esperar 15 días'. Después, claro, me di cuenta de que si no me estaba viniendo por otro tema, ahí tenía un problema grave. Y le dije: 'No, escúchame. Te espero después del entrenamiento. Nos hacemos el test. Y así fue'. Y lo hicimos juntos y vimos ahí que había enganchado", relató la artista.
Durante la charla, Oriana se abrió emocionalmente y habló sobre sus miedos frente a esta nueva etapa. "Tengo un cagazo terrible", confesó sin vueltas. Luego profundizó: "Me cuesta la parte de crecer. No te voy a mentir. Me cuesta mucho cerrar una etapa. Yo tengo el síndrome de Peter Pan. No me gusta crecer y a veces veo madres que pierden su identidad".
En ese momento, Adabel Guerrero intervino con una pregunta que generó expectativa en el estudio: "¿Y prefieren que sea nene o nena?". "Es una nena igual", reveló Oriana, provocando aplausos y celebraciones entre los panelistas.
La conversación siguió con una consulta sobre los posibles nombres para la bebé. "Estamos ahí. Están pensando. Tenía algunos anotados. Tengo algunos que ya me gustan desde hace mucho. Pero esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos. Y yo soy medio como cabeza dura, ¿viste? Si me gusta uno es como que te obligo", respondió entre risas, dejando ver su entusiasmo.
Finalmente, Ángel quiso saber cuándo está previsto el nacimiento. "Tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre (Catherine Fulop), que es el 11 de marzo", reveló Oriana.