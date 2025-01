Esteban Bullrich respondió con altura el agravio de Nicolás Márquez

"No tomes una crítica de alguien que no tomarías un consejo… Gracias a todos por los saludos y el amor que recibí", publicó Esteban Bullrich en sus redes sociales. Con estas palabras, el ex ministro de Educación salió al cruce de un comentario agresivo realizado por Nicolás Márquez, biógrafo y amigo del presidente Javier Milei.