Milei defendió su gestión ante inversores en Nueva York y anticipó nuevas reformas si La Libertad Avanza amplía su poder en el Congreso

Milei destacó la baja de la inflación y el impacto sobre los sectores vulnerables

El presidente sostuvo que las políticas implementadas desde el inicio de su administración tuvieron un impacto directo sobre los sectores de menores ingresos. En ese sentido, defendió el ajuste fiscal y vinculó la reducción de la inflación con una recuperación del poder adquisitivo.

"Por el solo hecho de bajar la inflación, eso le devolvió a los argentinos cien mil millones de dólares. Por eso hicimos un ajuste del 30% del gasto", afirmó Milei durante su exposición.

En la misma línea, reivindicó el resultado de las medidas económicas aplicadas desde su llegada al Gobierno: "Con el ajuste, en lugar de que la economía se hundiera como todos pronosticaban, la economía creció 6,7% el primer año con el récord de haber bajado la pobreza a la mitad", sostuvo.

A partir de esos resultados, el mandatario afirmó que su administración fue la que más hizo en favor de los sectores vulnerables y vinculó esa definición tanto con la política económica como con las medidas adoptadas en materia de seguridad.

"Otra medida en favor de los vulnerables es el hecho de terminar con la inseguridad. Tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia y eso es una política pro-pobre", agregó.

Una defensa del crecimiento y críticas al peronismo

El mandatario también utilizó parte de su exposición para cuestionar la situación económica que recibió al asumir y apuntó directamente contra el peronismo. En ese marco, comparó el diagnóstico oficial sobre el país con la descripción que, según sostuvo, actualmente realiza ese espacio político.

"Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante", sostuvo Milei.

Y agregó: "Después de doce años sin crecer, hemos vuelto a crecer y, sin embargo, tengo que soportar que algunos imbéciles digan que no sé de crecimiento. Bueno, voy a seguir así de ignorante, pero haciendo crecer la economía".

Milei anticipó más reformas y habló del escenario legislativo

La segunda parte de su exposición estuvo atravesada por las expectativas del oficialismo para el próximo escenario electoral. En ese marco, Milei planteó que una repetición del resultado obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en la última elección permitiría modificar la relación de fuerzas en el Congreso y avanzar con una mayor cantidad de iniciativas.

"Si llegamos a repetir el número de la última elección vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar muy cerca del quórum en Senadores. Prepárense porque se va a venir la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad", sostuvo.

"Seremos el Gobierno más reformista de la historia de la humanidad", exclamó.

La exposición se produjo luego de la intervención del presidente ante la Asamblea General de la ONU, donde había concentrado buena parte de su discurso en cuestionamientos al funcionamiento del organismo internacional y en la reivindicación del reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas.

Durante la conferencia en Nueva York, Milei volvió a referirse brevemente al tema y reafirmó la posición argentina. "Malvinas será una causa que defenderemos siempre, con fines pacíficos", afirmó.