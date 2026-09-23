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Conflicto por las islas Malvinas

Tras el discurso de Milei en la ONU, el Reino Unido cuestionó el reclamo argentino por las Malvinas

Un comunicado sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas no impiden el desarrollo económico de las islas ni afectan el derecho de sus habitantes a definir su condición política. También rechazó las acciones contra compañías internacionales vinculadas con los hidrocarburos.

Un comunicado sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas no impiden el desarrollo económico de las islas ni afectan el derecho de sus habitantes a definir su condición política. (Foto: archivo)

Un comunicado sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas no impiden el desarrollo económico de las islas ni afectan el derecho de sus habitantes a definir su condición política. (Foto: archivo)

El Reino Unido cuestionó a través de un comunicado las medidas destinadas a obstaculizar las actividades de empresas internacionales en las islas Malvinas y defendió el desarrollo económico del archipiélago. El texto también planteó una interpretación sobre el alcance de las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Trump y el primer ministro del Reino Unido hablaron sobre las Malvinas durante su primera reunión bilateral. (Foto: Reuters)
El Reino Unido sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas mencionadas en el comunicado no impiden las actividades económicas en las islas. (Foto: archivo)

El Reino Unido sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas mencionadas en el comunicado no impiden las actividades económicas en las islas. (Foto: archivo)

La interpretación sobre las resoluciones de la ONU

El Reino Unido sostuvo que las resoluciones de Naciones Unidas mencionadas en el comunicado no impiden las actividades económicas en las islas ni afectan el derecho de sus habitantes a definir su condición política.

“La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas no prohíbe el desarrollo económico ni desplaza el derecho de autodeterminación de los isleños. Asimismo, la Resolución 31/49 no limita ni elimina los derechos de los isleños a determinar libremente su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural”, expresa el comunicado.

El documento hizo referencia de esta manera a las dos resoluciones para sostener que ninguna de ellas establece, según su interpretación, restricciones al desarrollo económico, social y cultural de los habitantes de las islas.

El rechazo a las medidas contra las empresas

El comunicado también se refirió específicamente a las compañías internacionales vinculadas con los hidrocarburos y otras actividades económicas en las islas Malvinas.

“Los esfuerzos continuos para obstaculizar y hostigar a las empresas internacionales involucradas en los hidrocarburos de las Islas Malvinas, y de hecho en otras industrias de las Islas Malvinas, constituyen un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tienen justificación alguna en el derecho internacional. Además, obstaculizan los negocios globales y son incompatibles con el libre comercio”, concluye el comunicado.

Qué dijo Milei ante la ONU

Javier Milei cuestionó el funcionamiento de las Naciones Unidas y volvió a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General.

El presidente presentó la cuestión del archipiélago como uno de los ejemplos de las dificultades del organismo internacional para cumplir con sus objetivos y remarcó que, pese a las resoluciones que promueven el diálogo, el Reino Unido no aceptó avanzar en una negociación con la Argentina.

Milei volvi&oacute; a plantear el reclamo argentino por la soberan&iacute;a de las islas Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. (Foto: Reuters)

Milei volvió a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. (Foto: Reuters)

“Para nosotros, Malvinas es una causa nacional”, afirmó Milei al referirse al reclamo argentino, al tiempo que sostuvo que la posición del país es “pacífica, práctica y efectiva”.

En ese marco, cuestionó que las Naciones Unidas no hayan logrado que el Reino Unido se siente a negociar con la Argentina por la soberanía de las islas.

El mandatario también hizo referencia a la explotación de recursos en el área de Malvinas y mencionó específicamente los contratos vinculados con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas.

Según planteó durante su discurso, esas actividades forman parte de la disputa que la Argentina mantiene con el Reino Unido por el territorio y sus recursos.

En paralelo, Milei realizó una crítica general al funcionamiento de las Naciones Unidas y sostuvo que el organismo se apartó de los objetivos para los que fue creado.

En ese sentido, afirmó que la organización terminó por “convertirse en una en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas”.

En pocas palabras

  • Reino Unido cuestionó: Las medidas contra empresas internacionales en Malvinas, defendiendo el desarrollo de las islas.
  • Interpretación ONU: Las resoluciones 2065 y 31/49 no impiden el desarrollo económico ni el derecho a la autodeterminación.
  • Reclamo argentino: Javier Milei reafirmó la soberanía de las islas Malvinas ante la Asamblea General de la ONU.
Resumen generado por Thinkindot AI
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