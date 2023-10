Fiesta de Olivos: después del fallo de la Corte Suprema, ¿qué falta para que el caso quede completamente cerrado?

El caso se inició tras la difusión de fotos y video de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Residencia de Olivos. Quedó expuesta la violación del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que el propio Alberto Fernández había firmado, y que prohibía los encuentros sociales para evitar la propagación de la enfermedad, que entre enero del 2020 y diciembre del 2021 registró más de 138 mil fallecidos.

En las fotos de la Fiesta de Olivos aparecen el presidente, su esposa y los invitados Federico Abraham, Santiago Basavilbaso, Fernando Consagra, Florencia Fernández Peruilh, Rocío Fernández Peruilh, Emanuel López, Carolina Marafiotti, y Sofía Pacchi.

IMG-20231004-WA0055.jpg Abogado Juan Pablo Fioribello

En diálogo con A24.com, el abogado del presidente, Juan Pablo Fioribello, sostuvo que el fallo de la corte "significa lisa y llanamente que la causa se encuentra cerrada. No hay ninguna instancia procesal jurídica posible que no sea el sobreseimiento".

Detalló que el acuerdo consiste en " una reparación integral, que está prevista en el artículo 59 del Código Penal Argentino, que prevé la resolución de forma alternativa al conflicto. En este caso, hice acuerdos que fueron presentados y consensuados con el fiscal, que es quien lleva adelante el impulso de la acción pública. Luego fueron homologados por el juez de la causa, Lino Mirabelli".

En cuanto a las críticas que recibió este acuerdo, Fioribello entendió que "fue un hecho grave, lamentable, que no tendría que haber sucedido. Ahora, una vez sucedido, a mí se me convoca para buscar la solución jurídica y técnica del proceso, no para compartir si estoy de acuerdo o no con los hechos realizados. Los abogados penalistas trabajamos sobre los hechos técnicos, no sobre las conductas que lleven adelante nuestros defendidos. En este caso, se ha pedido disculpas en su momento, que lógicamente no creo que hayan alcanzado porque la gente estaba muy indignada, pero la resolución del conflicto fue llevada adelante desde un punto de vista jurídico".

Para comprender técnicamente el procedimiento explicó que "la reparación integral, hace que el proceso se suspenda. De otro modo, hubiera derivado en un posible procesamiento".

Ante la consulta acerca de cuánto tiempo podría demorar la firma del sobreseimiento, el abogado defensor de Alberto Fernández puntualizó que “en una causa normal tendría que salir el sobreseimiento en forma inminente, porque no queda actividad pendiente procesal de ninguna índole, ni instancia superior que lo pueda modificar”.

No obstante, Fioribello no descartó que el magistrado opere por separar esta decisión del proceso electoral y la definición se demore unas semanas más.