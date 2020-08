"El final de los tres mosqueteros": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, se refirió a las disputas entre el oficialismo y la oposición que se reflejan en el final de las conferencias con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof sentados en la misma mesa. Reforma judicial, la polémica por la vuelta a clases y la caída de la imagen presidencial, como factores que alimentaron la tensión.

"Se rompió una foto política. Se rompió una marca de época. Dentro de algunos años cuando analicemos la pandemia más fríamente, todos vamos a recordar que un presidente peronista, un gobernador kirchnerista y un jefe de gobierno de cambiemos se sentaban en una mesa, superaban la grieta y se ponían de acuerdo. Sin embargo, algo pasó en las últimas semanas y esa unidad, que estaba atada con alambre, se quebró".

"¿Por qué aumentó la tensión? Primero porque el gobierno nacional no le permitió a la ciudad habilitar las clases presenciales para 6.000 chicos que no tienen acceso a internet. Y segundo porque Larreta criticó duramente la reforma judicial que anoche tuvo media sanción en el senado. ¿Por qué desgaste? Porque ya hubo 11 anuncios y la gente se cansó de escucharlos. Aburrieron las filminas. Aburrieron las explicaciones largas. Aburrieron las chicanas de Kicillof. Los anuncios ya no generaban ni expectativa, ni adrenalina, ni tensión. Y tampoco había grande cosas que comunicar para el área metropolitana de Buenos Aires".

"Lo único que hay que mirar para entender esto es la evolución de la imagen del Presidente. En marzo tenía 68 puntos de imagen positiva, y ahora tiene 37. En marzo tenía 12 puntos de imagen negativa, y ahora 44. Es la primera vez desde que empezó la pandemia que la imagen negativa supera a la imagen positiva. Conclusión: cortemos con los anuncios de cuarentena porque le están haciendo daño. Esa es la verdad".

"La vicepresidenta está mejor que nunca. Por suerte los argentinos también estamos mejor que nunca. 50% de pobreza; 40 puntos de inflación; 1 millón de nuevos desocupados; 161 días de cuarentena; 10.000 contagios por día. Gran momento de Cristina y gran momento del país".