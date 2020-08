Con fuertes elogios a Martín Guzmán, Alberto dijo que el acuerdo con los bonistas representa un ahorro de "42.500 millones de dólares"

Alberto Fernández relanza Plan Procrear desde Olivos (Foto: Presidencia)

El presidente Alberto Fernández afirmó que el acuerdo alcanzado con bonistas extranjeros para la renegociación de la deuda representa "un alivio de 42.500 millones de dólares" para el país y "significa que hemos recuperado la autonomía para poder destinar los recursos para la producción y el empleo".

"Ese alivio es de 42.500 millones de dólares y significa que hemos recuperado autonomía para poder destinar recursos para que muchos argentinos puedan tener su vivienda, para que muchos empresarios puedan acceder al crédito e impulsar la producción para recuperar el empleo", señaló el mandatario durante el acto de relanzamiento del Plan Procrear, para la construcción y refacción de viviendas.

El presidente lanzó fuentes elogios al ministro de Economía: "Un día invité a Martin Guzmán a que deje EE. UU. y se venga a la Argentina a ayudarme".

Recordó que cuando asumió como Presidente recibió el país -aunque evitó mencionar a su antecesor, Mauricio Macri- con "mucho dinero que había tomado de deuda y había que pagarla en muy poco tiempo. Dijimos con Martín, eso no podemos hacerlo, no podemos poner en riesgo a los argentinos, no puede ser que por esa deuda posterguemos una vez más a los argentinos".

"Veníamos de años de caída de la economía, 25 mil empresas cerradas, un desempleo creciente y una pobreza que rozaba el 40 %" agregó y señaló que "podemos decir con tranquilidad que el objetivo que nos fijamos lo hemos logrado".

"Martín lo interpretó mejor que nadie" e "ideamos una estrategia con que fue muy exitosa".

En ese contexto, Fernández dijo que "ese alivio es de 42 mil millones de dólares y significa que hemos recuperado autonomía de decisión para definir qué país queremos".

Fernández dedicó el logro del acuerdo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y "los compañeros del Frente de Todos" pero también agradeció el apoyo recibido por los "organismos internacionales" como el FMI y el G-20, a economistas internacionales entre ellos, dijo "a 3 premios nóbeles".

"Queremos un país donde el Estado se una al sector privado para desarrollar viviendas, que lleguen a quienes hoy lo están necesitando y que el crédito no esté ligado a la variación del dólar sino al ingreso de cada familia", señaló.

Resaltó la "casualidad" de haber alcanzado el demorado acuerdo el mismo día en que relanzaba "el Plan Procrear creado por la ex presidenta Cristina Kirchner".

🎙“Hubo un tiempo pasado que fue mejor y que puso el PROCREAR en marcha.Quiero rescatar lo que el gobierno de @CFKArgentina hizo, el PROCREAR fue un magnífico plan que permitió acceder a la vivienda a muchos y muchas argentinos y argentinas”. El presidente @alferdez desde Olivos. pic.twitter.com/MYMnHjW1Ii — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 4, 2020

"Los objetivos que nos hemos puesto los hemos logrado" dijo Fernández y agregó: "Volvimos mejores".

"Soy de los que creen que en política nada era más importante que la palabra empeñada. Les dijimos a los argentinos que íbamos a poner poco a poco al país de pie y la deuda era el condicionante que teníamos, no nos iba a impedir lograr un proceso de desarrollo y contar con recursos para volver no a la especulación sino a la producción y al trabajo", señaló Fernández.

Advirtió que el acuerdo "no lo lograron Alberto y Martín, lo logramos todos los compañeros del Frente para la Victoria y los argentinos".

El acto desde Olivos junto a la ministra de Desarrollo Territorial y Habitat, Maria Eugenia Bielsa, la directora Ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta y los intendentes de San Luis, Sergio Tamayo; Córdoba, Martín Llaryora; Río Gallegos, Pablo Grasso y de Salta, Bettina Romero.