Funcionaria de Alberto Fernández pide la renuncia de Carolina Píparo al cargo de defensora de víctimas en La Plata

Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, muy cercana al presidente Alberto Fernández, reclamó la renuncia "inmediata" de Carolina Píparo al cargo de secretaria de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género en el municipio de La Plata.

"Vamos a ir a fondo en el pedido de renuncia inmediata de Carolina Píparo a la Secretaría de Asistencia a las Víctimas porque hay cosas que no cierran en la denuncia del robo: no está probado en imágenes de videos, y con el marido atropellaron a dos personas y las dejaron tiradas, abandonadas, en la vía pública", señaló la funcionaria nacional y concejal de La Plata en uso de licencia.

En declaraciones radiales y en su cuenta oficial en Twitter, Tolosa Paz dijo que "a cuatro días del hecho no tenemos los resultados del examen de alcoholemia del marido de la diputada Carolina Píparo. Cualquier ciudadano común que hubiera pasado por lo mismo que Buzalli, lo detendrían y le harían el test en el momento", señaló.

Tolosa Paz resaltó que todo el bloque de concejales del oficialista Frente de Todos en La Plata presentó el pedido de renuncia de la diputada del PRO con los argumentos de que "ha quedado de manifiesto su irresponsabilidad de estar al lado del conductor del auto y no lo detuvo, no llamó al SAME no asistió a las víctimas. La Justicia es para todos, no hay privilegios por formar parte de un gabinete municipal, comete un tropello y abandona a las víctimas. La ciudadanía necesita que los políticos se sometan a la Justicia como sucede con los ciudadanos de a pie", agregó la funcionaria de Alberto Fernández.