Running o correr en la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: Télam)

En el inicio de una nueva fase en el aislamiento en el AMBA, el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, admitió: "Me equivoqué: cuando terminaba de correr me di cuenta de que hoy era lunes, día par, y no tenía que correr porque tengo DNI impar, por eso me auto denuncié", al tiempo que advirtió que al presentarse como voluntario, el pago de la multa fue del $5.400.