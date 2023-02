Gabriela Cerruti confirmó quiénes van a la mesa electoral de Alberto Fernández

Aunque aclaró que habrá próximos encuentros: "Esta es primera reunión de muchas en que se van a ir convocando otros actores y actrices. Este frente tiene en su diversidad uno de sus fuertes".

"Habrá un documento que se va a definir en la conversación política", adelantó Cerruti. "Nos parece una muestra de unidad, de trabajo conjunto y de que no vuelva a gobernar la derecha en la Argentina"

Además, reiteró que la vicepresidenta Cristina Kirchner es objeto de una "persecución judicial" que busca proscribirla "para que no se pueda presentar a elecciones". "El presidente cree que Cristina Kirchner no tiene nada que ver con lo que se la imputa y que lo que busca es que ella no pueda participar de las discusiones electorales".

Todos los nombres de la "mesa electoral" del Frente de Todos

Agustín Rossi asumió como nuevo jefe de Gabinete, en un acto con más de 300 invitados de todos los sectores del Frente de Todos. Foto A24.com

Según confirmó una alta fuente de la Casa Rosada a A24.com, el presidente Alberto Fernández será quien encabece la mesa electoral del Frente de Todos esta noche en la sede del PJ nacional de la calle Matheu 130, en el barrio porteño de Once, a la que asistirán como dijo Cerruti, 5 representantes de cada uno de los sectores políticos y sindicales que integran la coalición de gobierno.

Por el albertismo, acompañarán al presidente en la mesa electoral, el nuevo jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, el canciller y ex jefe de campaña, Santiago Cafiero y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Por el kirchnerismo el principal interlocutor del gobierno en las conversaciones previas fue el ministro del Interior, Wado De Pedro, quien encabezará la delegación que enviará la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De Pedro llegará a la sede del PJ nacional esta noche acompañado por otros dirigentes del kirchnerismo bonaerense, como Andrés "Cuervo" Larroque y Teresa García, aunque desde La Cámpora aclararon que la lista no estará confirmada hasta la cumbre.

Según pudo saber este portal, por el Frente Renovador, la tercera pata más importante del Frente de Todos, seguía en duda la asistencia del ministro de Economía, Sergio Massa, mientras que fuentes de la Casa Rosada dieron por confirmados los nombres de su esposa y titular de AYSA, Malena Galmarini, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman.

Los gobernadores del PJ estarán representados por el bonaerense, Axel Kicillof, el chaqueño Jorge Capitanich, el entrerriano Gustavo Bordet, el santiagueño Gerardo Zamora y el chubutense, Mariano Arcioni.

Mientras que los movimientos sociales oficialistas (Evita y UTEP) no se pusieron de acuerdo y no asistirán a este primer encuentro que tendrá lugar en medio del conflicto por la baja de más de 150.000 planes sociales por parte del gobierno nacional.

Por el sindicalismo estarán representando a la CGT, los dirigentes del Consejo Directivo Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. Mientras que la CTA estará representada como anticipó A24.com, por Hugo Yasky.

El documento que debatirá la mesa electoral del Frente de Todos

frente-de-todos-bunker-1.jpg El Frente de Todos iniciará el próximo jueves la mesa política tras la convocatoria del presidente Alberto Fernández (Foto: Telam).

En el encuentro, se debatirá el mecanismo electoral para elegir a los candidatos. Desde la Casa Rosada aseguran que habrá PASO.

Creen que pese al operativo clamor lanzado por el kirchnerismo, la vicepresidenta finalmente no se postulará ante la incertidumbre de que la justicia deje firme la condena en la causa Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. La denuncia de proscripción será parte del documento.

Según pudo saber A24.com el documento fue discutido previamente entre los tres principales socios del gobierno, por el albertismo estuvo en las conversaciones el presidente y Olmos, y Wado De Pedro fue el interlocutor del kirchnerismo, mientras que Capitanich y Kicillof por los gobernadores del PJ, Galmarini y Giuliano por el Frente Renovador.

Cerruti aclaró en conferencia de prensa que no se discutirán las políticas económicas de la actual gestión, sino un plan o modelo de gobierno de cara a los próximos 5 años, es decir, el año en curso y el próximo periodo de gobierno.

"Esta mesa es una muestra de la vocación de unidad del Frente de Todos, y de la necesidad de buscar acuerdos para llegar de la mejor manera posible, pensar un plan de gobierno, y un proyecto que tiene pensar en los más vulnerables, porque no queremos que gane la derecha", enfatizó la vocera presidencial que aclaró que no formará parte de la "mesa" política.

"La coalición de gobierno con todas sus diferencias, es una coalición fuerte que se prepara para que no vuelva a gobernar la derecha. Los intendentes del PJ se sumarán en próximas reuniones", anticipó Cerruti.