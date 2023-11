Gerardo Morales le contestó a Javier Milei desde su internación: "No entendés nada"

"Voy a hacer un alto en mi internación y algunos estudios médicos que me estoy haciendo, para decirte algunas cosas. La verdad, Javier Milei: no entendés nada. Es una lástima. No me molesta tanto tu alegría frente a una situación de salud de un adversario político. Lo que me preocupa es que sigas negando la necesidad de un sistema de salud y educación pública, así como el concepto de Estado presente para el pueblo argentino al que vos aspiras a conducir".