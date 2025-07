Gerardo Werthein en A24 tras la reunión del Mercosur: "Logramos cooperar pese a las diferencias"

Embed

Con respecto al tema Malvinas destacó: “Nosotros trabajamos mucho, porque hubo unos cuantos que decían no van a salir las resoluciones de Naciones Unidas, en la OEA no nos van a apoyar. Se puso en duda la posición, el interés, la finalidad del gobierno en defender o no defender Malvinas. Se puso un nubarrón allí en medio de qué quiere el gobierno con Malvinas o cómo va a defender y nosotros siempre tuvimos una posición clara”.

El Canciller se refirió al tema YPF

Además, Werthein aclaró una foto suya junto a Néstor Kirchner en una supuesta firma de la privatización de YPF: “Eso es una operación, si se fijan en la imagen al pie aparece el logo de Telecom y nunca tuve una sola acción de YPF. Los empresarios en el exterior no preguntan por esta causa y lo que me preguntan es por lo que está pasando, por el crecimiento que no lo pueden creer”.

Sobre la seguridad jurídica dijo: “La privatización de YPF estuvo muy mal y eso nos perjudica, pero acabamos de firmar acuerdos por gas licuado y compromisos por vaca muerta y hoy lleva porque hay impactos positivos en Argentina”.