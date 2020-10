Exclusivo A24.com | Pese al salto del dólar, el Gobierno insiste en sus metas de inflación y apuesta a más "controles en las góndolas"

Santiago Cafiero. El jefe de Gabinete habló sobre el plan económico con periodistas acreditados en Casa Rosada. (Foto: A24.com)

Pese al aumento de la inflación que dio a conocer este miércoles el INDEC, con un 2,8% en septiembre, el Gobierno dice que sigue en pie la meta del 32% de inflación para este año 2020 según el cálculo presentado en el proyecto de Presupuesto 2021 que analiza el Congreso.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero dijo este jueves a A24.com que "no" hay cambios y agregó que "todo el programa económico está avanzando de la forma que teníamos prevista", ante la consulta sobre si habrá cambios en el cálculo anual de la inflación.

"En lo que va del año estamos en un 22% de inflación -entre enero y septiembre-, con lo cual queda todavía un trimestre", señaló Cafiero durante una rueda de prensa con periodistas acreditados en Casa Rosada, antes de encabezar este jueves la reunión de Gabinete Ciudadano.

Cafiero insistió con que el Gobierno busca contener la inflación "controlando los precios en las góndolas, que no se disparen".

Tras el acuerdo alcanzado el miércoles en el Consejo del Salario Vital y Móvil, con el cual anunció un aumento del 28% en tres tramos del mínimo salarial, Cafiero dijo que el objetivo del Gobierno es "seguir cuidando el salario y los ingresos de las familias argentinas y de ese modo, vamos a seguir trabajando".

En ese marco, respondió al pedido del FMI sobre un plan consistente para enfrentar la recesión y el aumento de la pobreza, en medio de las negociaciones por la reestructuración de la deuda.

"Con respecto a las apreciaciones que tiene el Fondo -respondió a A24.com-, claramente nosotros estamos discutiendo con ellos una negociación que se inició hace poquito".

"Pensamos que las certezas que teníamos que ir despejando, lo vamos haciendo", dijo mientras volvió a acusar de la crisis al Gobierno de Mauricio Macri: "Tenemos que tener en cuenta que a la crisis de 2018 y 2019 se monta a crisis de la pandemia".

"Sobre esa crisis de la pandemia, el mismo Fondo ha indicado que es una crisis similar a la de 1930, una crisis donde se especula con que el 95% del ingreso per cápita de todo el planeta caiga", señaló Cafiero al relativizar la crisis argentina. E insistió: "Ya no importa si tuviste o no medidas de restricción de circulación o como gestionaste la pandemia, están todos los países cayendo de todos modos".