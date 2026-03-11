El Gobierno posterga la definición de los proyectos que enviará primero al Congreso

Según anticiparon fuentes de la Casa Rosada, el Gobierno analiza enviar primero a Diputados la ley de reforma política con la que busca eliminar las PASO. Pero no solo eso: según trascendidos, también podría plantear la reforma de la ley de financiamiento de partidos políticos e impulsar modificaciones a la Boleta Unica Papel (BUP). Respecto de esto último, la iniciativa sería modificar el diseño de las mismas para que la votación incluya un sistema similar a las listas sábanas, donde se elige solo a los dos primeros y el resto de los candidatos entra como parte de la misma lista.

Después de que se trate la ley de glaciares, que ya tiene media sanción del Senado, el PEN espera continuar el debate con audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo ante el reclamo de la oposición para que se abra el debate a la participación ciudadana. A partir de esto, el tema podría empantanarse para el Gobierno tras la inscripción de unos 18.000 expositores.

En la Casa Rosada mantienen expectativas de mantener el apoyo de bloques aliados en Diputados y conseguir votar la modificación a la ley que prohíbe la explotación de minería en zonas periglaciares y reservas naturales.

Reencuentro e internas en la mesa política de Milei

La postergación de la reunión de la mesa política que en principio se esperaba sea este jueves o viernes se debe a que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el de Salud, Mario Lugones; permanecían en Nueva York para ser los oradores del cierre del evento Argentina Week.

El reencuentro de la mesa política será el primero en el que Karina Milei y Santiago Caputo volverán a verse cara a cara después de la escalada interna que terminó con el asesor presidencial perdiendo el control del Ministerio de Justicia, luego de la salida de Mariano Cúneo Libarona y el arribo de Juan Bautista Mahiques.

La mesa política está integrada por Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich; el subsecretario de gestión, Eduardo "Lule" Menem; y el secretario de relaciones parlamentarias, Ignacio Levitt.

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

Por su parte, Milei y su hermana Karina continuaron la gira este jueves con la ceremonia de transmisión de mando en Chile, invitados especialmente por el flamante presidente José Antonio Kast, en lo que se terminó convirtiendo en una megacumbre de referentes de la derecha americana. El encuentro también contó con la participación de la dirigente venezolana María Corina Machado y de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño y futuro candidato presidencial en Brasil.

El Presidente y su hermana, en tanto, regresaban este miércoles por la tarde a Buenos Aires, y permanecerán dos días en el país, antes de volver a subir a un avión rumbo a España para participar el sábado 14 del Foro Económico de Madrid.