La inesperada declaración de Franco Colapinto sobre Flavio Briatore que impacta en la F1

Para Colapinto, las exigencias de Briatore no son solo retos, sino oportunidades para crecer y prepararse para las etapas más decisivas de su carrera en la Fórmula 1. La experiencia adquirida día a día, según el piloto, le permite afrontar la temporada con mayor fortaleza mental y física.

Qué piensa Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1

Si bien su objetivo principal es seguir mejorando, Colapinto mantiene una postura prudente sobre su proyección dentro de la categoría. “No me centro demasiado en eso. Por supuesto que hay que aprender y tengo mucho más que encontrar, pero me estoy sintiendo mucho mejor en el equipo y en el auto. No es ningún secreto que el auto no está donde queremos que esté y que es difícil puntuar, pero llegará el momento y quiero estar preparado para eso. Ese es mi objetivo”, explicó.

Con esta declaración, el argentino refleja madurez y paciencia, destacando que su prioridad es consolidarse en Alpine y maximizar cada oportunidad de aprendizaje dentro del equipo.

Qué rol juega su compañero Pierre Gasly en Alpine

Colapinto también habló sobre la relación con Pierre Gasly, quien ya renovó su contrato con Alpine y seguirá en la escudería la próxima temporada. “Pierre es un gran tipo. De hecho, llevamos tiempo juntos desde que me uní a Williams. Ya nos llevábamos bien aunque no éramos compañeros de equipo. Ahora que estamos juntos, es un gran compañero. Disfrutamos trabajando juntos. Formamos una estructura muy sólida para impulsar al equipo, incluso en tiempos difíciles”, afirmó.

La química entre ambos pilotos es un factor clave para enfrentar la compleja temporada de Alpine en 2025, donde Colapinto y Gasly deberán superar un coche que todavía no alcanza el nivel deseado.

La preparación de Colapinto para los desafíos futuros

A pesar de las dificultades en la pista, el argentino muestra confianza y determinación. Su enfoque está en aprender y fortalecerse, sabiendo que la cima de la Fórmula 1 requiere preparación constante y resiliencia.

Con la guía de Briatore y el respaldo de un compañero como Gasly, Colapinto confía en que podrá consolidarse como piloto titular y ser parte del renacer de Alpine en las próximas temporadas.