En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Flavio Briatore
INESPERADO

La inesperada declaración de Franco Colapinto sobre Flavio Briatore que impacta en la F1

Franco Colapinto habló en exclusiva con el podcast oficial de la Fórmula 1 y habló sobre Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine. ¿Qué dijo?

La inesperada declaración de Franco Colapinto sobre Flavio Briatore que impacta en la F1

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, concedió una entrevista exclusiva al podcast oficial de la Fórmula 1 y sorprendió al paddock con sus elogios hacia Flavio Briatore, el controvertido empresario italiano que lo contrató como corredor de reserva y le permitió regresar como piloto titular en la escudería francesa.

Leé también Franco Colapinto y su difícil carrera en Bakú: "Me complicó la vida"
Franco Colapinto y su difícil carrera en Bakú: Me complicó la vida
image

“Creo en Flavio Briatore. Va a llevar a Alpine de vuelta a lo más alto. Aprendí mucho de él y le estoy muy agradecido. Me convirtió en una persona mucho más fuerte psicológicamente”, declaró Colapinto durante su participación en F1 Beyond The Grid.

Cómo describe Colapinto su relación con Briatore

El argentino reconoció que el italiano es exigente y directo, pero destacó el impacto positivo en su desarrollo profesional y personal. “Este año, al tener un comienzo difícil, me hizo mucho más fuerte y siento que ahora puedo aprovechar esas cosas, volverme más duro y eso es bueno para el futuro. Bueno para cuando podamos estar en la cima”, señaló.

Para Colapinto, las exigencias de Briatore no son solo retos, sino oportunidades para crecer y prepararse para las etapas más decisivas de su carrera en la Fórmula 1. La experiencia adquirida día a día, según el piloto, le permite afrontar la temporada con mayor fortaleza mental y física.

Qué piensa Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1

Si bien su objetivo principal es seguir mejorando, Colapinto mantiene una postura prudente sobre su proyección dentro de la categoría. “No me centro demasiado en eso. Por supuesto que hay que aprender y tengo mucho más que encontrar, pero me estoy sintiendo mucho mejor en el equipo y en el auto. No es ningún secreto que el auto no está donde queremos que esté y que es difícil puntuar, pero llegará el momento y quiero estar preparado para eso. Ese es mi objetivo”, explicó.

Con esta declaración, el argentino refleja madurez y paciencia, destacando que su prioridad es consolidarse en Alpine y maximizar cada oportunidad de aprendizaje dentro del equipo.

Qué rol juega su compañero Pierre Gasly en Alpine

Colapinto también habló sobre la relación con Pierre Gasly, quien ya renovó su contrato con Alpine y seguirá en la escudería la próxima temporada. “Pierre es un gran tipo. De hecho, llevamos tiempo juntos desde que me uní a Williams. Ya nos llevábamos bien aunque no éramos compañeros de equipo. Ahora que estamos juntos, es un gran compañero. Disfrutamos trabajando juntos. Formamos una estructura muy sólida para impulsar al equipo, incluso en tiempos difíciles”, afirmó.

La química entre ambos pilotos es un factor clave para enfrentar la compleja temporada de Alpine en 2025, donde Colapinto y Gasly deberán superar un coche que todavía no alcanza el nivel deseado.

La preparación de Colapinto para los desafíos futuros

A pesar de las dificultades en la pista, el argentino muestra confianza y determinación. Su enfoque está en aprender y fortalecerse, sabiendo que la cima de la Fórmula 1 requiere preparación constante y resiliencia.

Con la guía de Briatore y el respaldo de un compañero como Gasly, Colapinto confía en que podrá consolidarse como piloto titular y ser parte del renacer de Alpine en las próximas temporadas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Flavio Briatore Alpine
Notas relacionadas
Albon rompió el silencio y habló del incidente con Colapinto: la fuerte sanción que le dio la FIA
El duro mensaje de Alpine que preocupa a Colapinto en plena temporada de F1
Quién es el rival directo que tiene Franco Colapinto en la pelea por Alpine

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar