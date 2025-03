Guillermo Francos se refirió a la huelga de la CGT: "No tiene ninguna lógica"

Francos, en declaraciones a Radio Mitre, fue lapidario contra Kirchner: “No dijo nada nuevo más que las agresiones a Milei”. Sobre la determinación del gobierno de Donald Trump, comentó: “Ha considerado que tenía que imponer esta sanción. Mucho más que eso no se puede decir”.

Sobre el acuerdo con el FMI dijo que: “No tengo los montos y los detalles más que el DNU que aprobó el Congreso esta semana. Todo lo que permite sanear el balance del Banco Central es importante, pero no puedo hablar de una suma concreta. Esto es un elemento importante para alcanzar el fin del cepo”.

“No importa el momento, si es antes o después de las elecciones, lo que interesa es salir del cepo cuando estén las condiciones”, sostuvo el jefe de Gabinete y dijo que “el Presidente tiene bien claro por qué lo votaron, para bajar la inseguridad y la inflación y está concentrado en eso”, y añadió: “El objetivo central es ganar las elecciones de octubre para sumar legisladores”.

hector-daer-cgtjpg.webp Héctor Daer anunció un paro general de la CGT para el 10 de abril.

“Yo creo que la CGT ha sido consciente de la situación de Argentina, hemos tenido una buena posibilidad de analizar distintos temas, pese a las reformas en la Ley Bases. Es difícil sacar una huelga que nadie esperaba. No hubo violencia en la marcha anterior, sino resguardo del orden público, porque reprimen para defender el orden y que llama a un paro por eso no lo puedo entender”, indicó Francos.

cristina kirchner.jpg Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por su prohibición de entrar en EEUU.

El paro de la CGT y el rechazo del Gobierno

A su vez agregó: “El que decide es el pueblo y seguramente el presidente Milei será reelecto, por eso la CGT tiene que aportar de cómo formalizar a la mitad de los trabajadores argentinos y que los empresarios no estén bloquedados por el juicio laboral o por lo que tienen que indemniza, un sistema más justo, tenemos que modernizar el sistema y no en llamar a una huelga”.

“El paro no tiene apoyo popular, no tiene acompañamiento social y no tiene ninguna lógica. Hugoa Moyano aceptó el aumento que propone el Gobierno. A Alberto Fernández no le hicieron ningún paro y dejaron una situación tremenda”.