"Lo que hizo Duhalde fue un delirio intolerable", aseveró Aníbal Fernández

Aníbal Fernández en Animales Sueltos, con Luis Novaresio

En un mano a mano con Luis Novaresio, en Animales Sueltos, Aníbal Fernández habló de la pandemia, de la movilización del 17 de agosto, de la oposición, de una posible candidatura de Mauricio Macri y hasta de los dichos de Eduardo Duhalde, a los que calificó como "un delirio intolerable".

"Es un delirio intolerable lo que hizo, fue la mejor forma de quedar como el culo con todo el mundo porque el peronismo y la oposición lo repudió", aseveró el ex jefe de Gabinete y agregó: "Es ridículo e impresentable, sobre todo porque él ha sido designado como asesor del Presidente. Si se lo dijo al Presidente y él no quiere hacer nada, sabrá por qué. Por lo cual no tiene que hablar y tiene que dejar actuar al Presidente".

En ese sentido, Fernández afirmó que con sus declaraciones, el ex mandatario "enchastra a un montón de la oficialidad joven, porque hace parecer que son lo que lo generan". "Déjense de joder un poco, el Presidente tiene mucho que hacer como para hacerlo cargar también con esto", señaló.

En cuanto a la gestión que lleva adelante el Frente de Todos con respecto a la pandemia, el interventor de YCRT destacó: "Este Gobierno no generó la pobreza, fue lo que se encontró. Económicamente, a todos los países que no pusieron cuarentena les fue peor que a la Argentina con cuarentena".

Por otro lado, al ser consultado sobre la reforma judicial, Fernández aseguró que "todos los proyectos son importantes" y buscó aclarar los dichos que realizó este martes Cristina Kirchner al señalar que "no declaró en contra de la reforma, sino que dijo que es insuficiente".

En tanto, al ser consultado sobre la intención del Gobierno de intervenir Vicentin, que luego fue retirara, el ex jefe de Gabinete afirmó que "tenía toda la seriedad de buscar salvar a una empresa, cuando el Presidente tomó la decisión de levantarlo me satisfizo. El otro el día, en la marcha, había un cartel que decía todos somos Vincentin, yo no. Ellos son estafadores. Cuatro días antes de la convocatoria se desprendieron de todo, iban a una quiebra fraudulenta".

En otro tramo de la entrevista, Fernández opinó sobre la marcha del 17 de agosto y aseveró: "La oposición no ganó la calle, fue un chiste. Cualquier movilización puede tener contenido o no y algunos de los que estaban no sabían que hacían". "Es malo que se movilicen para que se contagien. Pero si todos los que se movilizaron se contagian, hay que atenderlos", dijo y al hablar sobre la polémica foto entre Alberto Fernández y la familia de Hugo Moyano, afirmó : "Quiero creer que se tomaron todos los recaudos necesarios".

En lo que se refiere al papel de la oposición, Fernández aseguró que tiene "una buena relación con Larreta y con muchos otros como Posse, Valenzuela y Montenegro", ya que estos dirigentes "se pusieron en serio a ver cómo le encuentran la vuelta (a la pandemia) para mejorar la situación de su pueblo. Los otros, como no tienen responsabilidad, dicen cualquier cosa".

De cara a las elecciones del próximo año y una posible candidatura de Mauricio Macri, Fernández lo catalogó como "suero fisiológico, no hace ni bien, ni mal". "No existe más, es un hombre que ha demostrado todo lo inútil, deshonesto y corrupto que se puede ser. Los otros tendrán que encontrar a alguien que se ponga al frente de todos los que no votan peronistas", sentenció.